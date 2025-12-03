收百萬一夜情邀約！法拉利姐曾被3大老闆追 喊價「千萬就豁出去」

「法拉利姐」張婷婷（右圖）日前上薔薔（左圖）主持的節目《薔栗膠》。翻攝薔薔臉書

「法拉利姐」張婷婷日前上薔薔主持的節目《薔栗膠》，分享多年來遇過的各類追求者，她透露曾有網友開價100萬約會，想要共度春宵，但她沒有答應，覺得這世上的壞人太多，自己不敢亂來，她也開玩笑喊話，若有人願意出到1000萬就會考慮，她也提到，早年還沒爆紅時，曾一次有3位大老闆追求她，如今反而因為知名度高、形象爭議多，讓追求者卻步。

張婷婷至今單身 喜歡小鮮肉卻緣分難求

節目中，張婷婷提到自己至今仍單身，分享自己喜歡有錢的小鮮肉，但一切可遇不可求，她也自嘲：「我人紅是非多，形象也不是最好的，桃花都被嚇跑。」以前還沒知名度時，她打扮火辣到夜店玩，總是會有人排隊邀她跳舞，她也透露曾經有餐飲業者開價20萬元邀她「坐一晚」，還有人提出百萬價格的邀約，但她都拒絕了，「如果他開1000萬，就像長得像怪物，我也豁出去了。」

張婷婷曾收到百萬約會的邀約。翻攝薔薔臉書

名氣越大越難談戀愛 張婷婷遭攻擊仍自信回應

被薔薔問到不會想找個男友陪伴嗎，張婷婷無奈這要靠緣分，現在社會上的詐騙很多，都讓她有所顧慮，加上她走紅的方式是「違停」，造成形象變差，現在雖然有名氣，卻讓追求者大幅減少，因此談戀愛就更加困難。

對於多年受到網友嘲諷，特別是針對性別與形象的攻擊，張婷婷以平常心看待，「污衊沒什麼啦，男的女的都是人，我是世界上最難得的女人。」她強調從不接受陌生人網路邀約，更加保護自己。現年53歲的張婷婷，當年因法拉利被刮傷，喊出「我是貴婦耶」意外爆紅，如今持續經營直播、上節目，直率作風擁有一票粉絲。



