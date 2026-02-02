收盤／台積電下跌10元！台股崩439點櫃買重挫2% 記憶體閃綠光團滅

財經中心／余國棟報導

台股今（2）日同步遭受重擊，加權指數終場大跌439.72點，收在31,624.03點，跌幅達1.37%，成交金額放大至7,404億元；中小型股為主的櫃買指數跌勢更猛，重挫2.15%、收在294.32點，成交金額1,565.37億元，市場驚現恐慌賣壓。（示意圖／PIXABAY）

美股因川普宣布提名華許出任聯準會主席而全面收黑，台股今（2）日同步遭受重擊，加權指數終場大跌439.72點，收在31,624.03點，跌幅達1.37%，成交金額放大至7,404億元；中小型股為主的櫃買指數跌勢更猛，重挫2.15%、收在294.32點，成交金額1,565.37億元，市場驚現恐慌賣壓。

美國總統川普提名華許為新一任聯準會主席，儘管市場原預期其政策傾向鴿派，但其過去強硬鷹派的言論紀錄仍引發市場疑慮，激起美元強勢反彈、拖累金價暴跌，美股四大指數全面收黑，尤其費半指數大跌3.87%，台積電ADR也下滑2.65%，為今日台股開盤埋下利空引信。

台積電（2330）今日股價下跌10元至1,765元，雖跌幅僅0.56%。而今日成交金額前十個股幾乎全面收黑，AI族群慘遭血洗。南亞科（2408）重挫32.5元、跌停收294元，旺宏（2337）也下跌8元至84.8元，跌幅達8.62%；記憶體雙雄同步下探，力積電（6770）亦不敵賣壓，大跌6.9元跌停至62.6元，呈現連鎖效應。另一焦點股群聯（8299）跌幅同樣驚人，下殺235元至跌停價2,145元，成交值居冠。法人指出，近期AI供應鏈雖有訂單支撐，但籌碼面凌亂，加上技術面破線，引發自營商與散戶同步逃命。

倫元投顧陳學進分析師認為，今日表現最為弱勢的當屬華邦電、南亞科、群聯、旺宏、創見、威剛、鈺創、晶豪科、十銓、品安、至上、力積電、華東等記憶體暨記憶體封測族群，主要原因除了累積漲幅已大之外，再者，市場傳出中國大陸NAND廠商長江存儲(YMTC)可能把原先規劃於2027年才開出的新產能，提前至2026年下半年進入量產階段，推論此舉可舒緩全球NAND供給緊張與價格上行壓力，以致於今日賣壓相對沉重；雖然短線上仍有續探支撐的風險存在，不過，產業界人士指出，若從供給端「擴產意願保守」與需求端「AI正重塑儲存曲線」兩條主軸來看，單一供應商的新增產能，即使提前啟動，對全球市場的邊際影響恐仍有限，難以扭轉結構性缺貨與漲價趨勢，因此，就中長期的角度來看，經過適度回檔修正過後，預期未來可望還有一波漲升行情可期。

陳學進分析師指出，其它包括台嘉碩、亞光、泰茂、第一銅、華榮等個股，表現上亦是相對疲弱，而今日表現相對強勢的則是落在ASIC設計創意、太空低軌道衛星概念股昇達科、華通、PCB金像電、健鼎、CCL台光電、玻纖布德宏、散熱健策、CPO上詮、BBU系統電、以及IC測試載板暨探針卡雍智科、旺矽、穎崴等，顯見多方聚焦的主軸仍將圍繞在ASIC設計、散熱、PCB、CCL、CPO、ABF、電子材料、機器人暨自動化設備、半導體封裝檢測設備/耗材、太空商機低軌衛星、重電族群、以及記憶體族群等為主不變，惟在策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則，並隨時做好資金規劃與風險控管。

展望後市，投資人應密切關注美國聯準會政策走向，短線震盪加劇下，建議投資人控管風險，嚴設停損，並保留資金靈活度。高估值個股回檔壓力仍重，短期仍不宜貿然進場撿便宜，須待美股止穩及市場信心回溫再行評估布局時機。

