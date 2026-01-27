收盤／台積電創高！台股強漲253點再寫波段高 光通訊、載板紅光滿面

財經中心／余國棟報導

台股今（27）日強勢上攻，加權指數終場上漲253.4點，收在32,317.92點，漲幅0.79%，不僅順利站穩32,000點大關，更再創下波段新高紀錄。（示意圖／PIXABAY）

在美股三大指數同步收紅激勵下，台股今（27）日強勢上攻，加權指數終場上漲253.4點，收在32,317.92點，漲幅0.79%，不僅順利站穩32,000點大關，更再創下波段新高紀錄。代表中小型股表現的櫃買指數同步收高0.86%，收在305.26點，盤面多頭氣勢明顯升溫，帶動整體成交值擴大至7,935.12億元，呈現價量齊揚的格局。今日盤面最具指標意義的莫過於台積電（2330），股價大漲25元，收在1,780元，同樣寫下波段新高價位，不僅推升大盤指數超過200點，其強勢表態也有效穩住市場信心。

除了權值王台積電外，盤面多檔高價股與IC設計族群亦表現活躍。聯電（2303）今以76.2元作收，亮燈勁揚6.9元，，展現法人強力回補氣勢；記憶體缺貨華邦電（2344）也上漲2.5元、收115.5元，成交熱絡。至於近日強勢的欣興（3037）則上漲21元，收在354元，漲幅6.3%，顯示ABF載板族群資金輪動續熱。不過盤面並非全數上漲，南亞科（2408）受獲利了結賣壓拖累，下跌9元至277元，跌幅達3.14%；同樣呈現回檔的還包括華通（2313）與群創（3481），分別下跌8元與1.5元，顯示部分族群資金出現調節跡象。

倫元投顧陳學進分析師認為，隨著美國遭遇冬季風暴襲擊，衝擊德州墨西哥灣沿岸部分煉油廠與石化裝置運作，市場預期相關石化上游原物料供給將吃緊、報價看升，並引發紡織中上游族群漲價的激勵下，雖然包括塑化類股台塑、台化、台塑化、紡織類股力鵬、力麗、集盛等也順勢反彈大漲上來，以及印度出現立百病毒病例，泰國普吉國際機場已對來自印度的遊客加強健康檢測，衛福部疾管署已預告立百病毒列為第五類法定傳染病，包括恆大、美德醫、康那香、亞諾法、高端疫、毛寶、南六、瑞基等防疫概念股應聲集體大漲上來、不過，畢竟這些都是屬於短線消息面題材的激勵，短線上雖可望有輪動反彈的機會，惟續航力及爆發力如何，則仍有待商確。

陳學進進一步指出，核心部位仍是以AI半導體供應鏈及缺貨漲價題材股為主軸，相關供應鏈如先進封裝、ASIC(特殊應用積體電路)、PCB(印刷電路板)、CCL(銅箔基板)、ABF載板、玻纖布暨電子關鍵材料、CPO矽光子、水冷散熱、Power-HVDC、記憶體、被動元件、電力概念股、台積電概念股、以及低軌衛星和太空算力商機等持續看旺，仍將是市場聚焦的主軸不變，包括護國神山台積電、ASIC設計創意、世芯-KY、聯發科、PCB金像電、定穎投、CCL台光電、台燿、AI電源台達電、ABF欣興、景碩、CPO光聖、聯亞、IET-KY、波若威、玻纖布暨電子關鍵材料德宏、建榮、台玻、南亞、電解銅箔榮科、PCB鑽頭尖點、凱崴、記憶體華邦電、南亞科、旺宏、力積電、威剛、群聯、至上、華東、欣銓、低軌衛星昇達科、華通、燿華、耀登、萊德光-KY、金橋、導線架一詮、長科*、先進封裝日月投、京元電、二線晶圓代工世界先進、聯電、甚至AR+機器人概念股、先進製程設備暨耗材、以及電力概念股等，逢回亦可留意。

記憶體全數出關後，漲跌出現分歧，啟發投顧容逸燊分析師認為，後續注意三星及海力士法說後對利多如何反應，今日資金轉進CPO族群，股王光聖及波若威強鎖漲停，低軌道衛星則開始拉回，過年前資金開始輪動，部分類股將開始出現獲利了結賣壓，漲多股票可於下週開始進行調節，低檔且新題材個股，如重電、低軌衛星、CPO等可續抱，韓國遭懲罰關稅導致股市修正，台灣近期討論軍購同樣需留意政治面影響。

