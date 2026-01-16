收盤／台積電大漲50元創高！台股衝破3萬1寫新高 盤面各族群擁題材點火

財經中心／余國棟報導

晶圓雙雄強勢領軍，台積電（2330）今跳空開高走高，單日大漲50元、收在1,740元，再創波段新高價漲幅達2.95%，不僅激勵整體電子族群，也讓大盤指數一舉突破31,000點整數關卡，成為多頭象徵。（示意圖／PEXELS ）

台股今（16）日在美股反彈與台積電財測利多雙重助攻下強勢飆漲，加權指數終場大漲598.12點，漲幅達1.94%，收在31,408.70點，刷新歷史新高，集中市場成交金額暴增至8,233.61億元，為近月罕見高水位；櫃買指數同步收紅，上漲0.56%，報292.78點，成交金額1,755.3億元，中小型股表現穩健。

晶圓雙雄強勢領軍，台積電（2330）今跳空開高走高，單日大漲50元、收在1,740元，再創波段新高價漲幅達2.95%，不僅激勵整體電子族群，也讓大盤指數一舉突破31,000點整數關卡，成為多頭象徵。台達電（2308）也同步飆出氣勢，今日大漲80元至1,125元，漲幅達7.65%，在AI與節能電源雙題材帶動下成為資金追捧焦點。

中小型股延續火熱表現，南亞（2408）漲4.10元至73.80元，漲幅5.88%；欣興（3037）在ABF載板報價傳出轉強下爆量勁揚，終場亮燈大漲24.5元至274元，市場買氣極為強勁。國巨（2327）漲9.5元至283元，亦有3.47%的表現，族群熱度不減。法人指出，今日成交金額突破8千億元，反映市場資金回流電子權值與半導體，除了電子族群外，部分傳產與金融類股也見亮眼表現，華城（1519）收漲58元至965元，漲幅6.39%，重電族群續吸資金；聯電（2303）則上漲3.80元至58.5元，漲幅達6.94%，進一步鞏固整體晶圓代工族群的上漲態勢。

倫元投顧陳學進分析師認為，除了土方概念股可寧衛、泰霖、台境*、佳龍等，隨著利多出盡下，股價紛紛重挫大跌下來，至於漢唐、亞翔、洋基工等台積電概念股，今日利多不漲，早盤創高之後反而下殺拉回來，雖然短線上將有震盪整理的必要，可待拉回量縮價穩之時，再伺機而動；不過，隨著台積電法說報佳音、以及台美貿易協議拍板等利多題材的激勵下，除了護國神山台積電持續強勢大漲再創新高外，很明顯多方聚焦的主軸主要圍繞在四大領域：(1)缺貨漲價題材概念股，包括有記憶體華邦電、南亞科、群聯、旺宏、品安、力積電、廣穎、凌航、點序、創見、南茂、被動元件華容、凱美等，其表現仍是相當地犀利；(2)蘋果、輝達、Google與亞馬遜等科技巨頭掀起玻纖布及相關電子材料搶奪大戰，包括有玻纖布台玻、建榮、德宏、富喬、佶優、ABF載板欣興、景碩、南電等，持續強勢大漲再創新高。

陳學進分析師進一步表示，(3)魏哲家提及。擔心台灣的電力供應，電力充足才能擴展產能，引動重電綠能的大漲，包括天方能、森崴能、泓德能、雲豹能、華城、亞力、士電、中興電等，也跟著強勢大漲上來；(4)台美貿易協議拍板，關稅稅率降至15%、且不疊加，相關工具機及設備股也鬆了一口氣，包括協易機、恩德、健椿、巨庭、和大、喬福、迅得、慶騰等，也強勢反彈大漲上來；其它包括二線晶圓代工世界先進、聯電、散熱材料碩禾、電子零件台達電、面板雙虎群創、以及跌深股日馳、愛地雅、萬在、元山、力士、飛宏、智晶等，今日表現也都相當地強勢，總之，在多方趨勢向上不變下，逢低都是各位擇優上車的機會。

啟發投顧容逸燊分析師也認為，台積電超強法說後，供應鏈短線最大利多已實現，短線資金出場造成開高走低，PCB資金則轉移至ABF族群，大盤成交量又超過8000億，多頭資金仍在各自題材，甚至關稅利空出盡後，工具機及汽車AM族群也止穩回升，今年4月川普將訪問中國，中美雖暗自角力但檯面上不會撕破臉，量縮至7000億之下將形成回檔買點。

