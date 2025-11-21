收盤／台積電大跌70元！台股大逃殺崩跌991點 全場綠油油一片

財經中心／余國棟報導

輝達財報雖優於預期，但股價高檔反應過度，市場擔憂AI泡沫化風險升溫，導致整體AI概念股信心崩盤。台股終場加權指數大跌991.42點，收在26,434.94點，跌幅達3.61%；櫃買指數也重挫2.76%，收在245.97點。（示意圖／PIXABAY）

來自美國科技股重挫壓力。費半指數昨夜大跌近5%，台積電ADR應聲崩跌，導致今（21）日台股電子族群氣勢全面潰散。輝達財報雖優於預期，但股價高檔反應過度，市場擔憂AI泡沫化風險升溫，導致整體AI概念股信心崩盤。台股終場加權指數大跌991.42點，收在26,434.94點，跌幅達3.61%；櫃買指數也重挫2.76%，收在245.97點。兩大市場同步下殺，成交金額高達5,498億元與1,273億元，顯示投資人出脫持股力道猛烈，台股整體賣壓幾乎無處不在。

觀察今日盤勢類股成交比重，電子類股占比依然最高，成交金額逼近七成，顯示權值股崩跌仍主導大盤走勢。在AI題材遭遇市場重新評價、加上美股科技股重挫的衝擊下，電子權值股首當其衝，包括台積電、鴻海、南亞科、台達電、奇鋐等成為今日殺盤重心，整體電子類股幾乎無一倖免，拖累指數一路向南。

權王台積電成為多殺多焦點，下跌70元，收在1385元，重摔4.81%，單一檔個股便拖累大盤超過500點，幾乎主導今日空頭力道。市場原寄望輝達財報能延續AI榮景，然而輝達股價未能續強、使得台積電今天開盤即破底，投資信心崩盤。

鴻海也難逃殺盤，終場下跌11.5元至225元，跌幅同樣達4.86%，近期登場的「鴻海科技日」未能挹注股價表現，反倒成為利多出盡的賣壓點火導火線。此外，南亞科更慘，暴跌15.5元，收在跌停140元，一舉跌破月線。元大台灣50也受重挫拖累，今日收在59.85元，下跌2.05元、跌幅達3.31%，反映整體大型權值股同步潰堤的現象。此外，包括金居、奇鋐、台達電、富喬、華城、金像電等高價股也同步下挫，跌幅均在5%上下，呈現法人與散戶同步出走的格局。

倫元投顧陳學進分析師認為，除了被動元件蜜望實、金山電、電子零件光頡、安控杭特、電子標籤元太、以及運動休閒來億-KY等少部分個股或有表現外、包括記憶體華邦電、南亞科、威剛、群聯、鈺創、記憶體封測華東、福懋科、超豐、PCB金像電、定穎投、高技、銅箔基板台光電、台燿、聯茂、玻纖布富喬、德宏、建榮、台玻、銅箔廠金居、榮科、散熱模組奇鋐、雙鴻、建準、富世達、ABF載板欣興、景碩、南電、光通訊波若威、華星光、聯鈞、BBU新盛力、AES-KY、AI導軌南俊國、以及護國神山台積電、AI伺服器鴻海、緯穎、ASIC設計創意、世芯-KY、封測龍頭日月投等，幾乎無一倖免紛紛重挫大跌下來，不過，在AI需求火熱持續帶動國內相關供應鏈營運向上起飛的前提下，德國投資巨擘科斯托蘭尼曾說過：「小麥下跌時，手中沒有小麥的人，上漲時，也不會有小麥」，也就是說：當全球股市遭逢重拳狙擊之際，如何在市場恐慌時保持冷靜。

受就業數據不佳，以及AI泡沫疑慮影響，全球股市進行回調，啟發投顧容逸燊分析師則表示，輝達財報過後已無更大利多，加上FED喊鷹對股市潑冷水，接近年底結帳賣壓傾巢而出，月線正式跌破將整理半個月以上，建議高檔股可先獲利了結或出場，但盤勢並未走空僅進入中期修正，低檔股可不用殺低，也可進行空方避險，年底前較難再創新高，下波多方攻勢需等待降息行情展開。

