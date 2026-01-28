收盤／台積電寫天價 台股狂噴485點創波段高 記憶體矽光子強到沒朋友

財經中心／余國棟報導

台積電ADR昨夜大漲1.69%，激勵今早開盤即跳高，一路穩步墊高，整體盤勢呈現「權值帶動、中小齊揚」的多頭格局。電子股依舊是市場主力，資金全面回流電子族群，推升台股續創高。（示意圖／PEXELS ）

台股週三（28）日氣勢如虹，在美股科技股領軍上漲激勵下，台積電飆漲40元創上市新高價，激勵大盤跳空開高後一路走揚，終場大漲485.90點、漲幅達1.5%，收在32,803.82點，再度刷新波段新高。櫃買指數亦同步上漲1.32%，收在309.28點。兩市成交金額合計達1兆640億元，資金動能強勁，盤面多頭氣勢旺盛。

台積電ADR昨夜大漲1.69%，激勵今早開盤即跳高，一路穩步墊高，整體盤勢呈現「權值帶動、中小齊揚」的多頭格局。電子股依舊是市場主力，資金全面回流電子族群，推升台股續創高。傳產也有資金跟進，櫃買市場則在中小型題材股走強帶動下，漲幅亦達1%以上，表現同樣亮眼。

觀察今日成交金額前十大個股，台積電（2330）無疑是盤面最閃亮的明星，股價大漲40元、南亞科（2408）漲20元至297元，漲幅達7.22%，資金大舉卡位。力積電（6770）亮燈大漲收在65.4元，低價半導體股買盤湧入。群聯（8299）大漲165元至2,285元，漲幅達7.78%，股價創波段新高。欣興（3037）則上漲13.5元收在367.5元，漲幅3.81%，受ABF載板需求回升預期帶動，吸引資金布局。旺宏（2337）也不遑多讓，同樣亮燈收在83.8元。而近期話題不斷的華邦電（2344）亦大漲至127元長廷高掛，與旺宏、南亞科、力積電等形成「記憶體四天王」，成為盤面最強勢族群之一，展現市場對記憶體景氣回升的高度期待。

相較之下，鴻海（2317）今日股價平盤收在225.5元，成交值仍穩居前段班，但表現相對中性。聯電（2303）則小跌0.3元至75.9元，漲多後進入短線整理。啟發投顧容逸燊分析師認為，記憶體在美光消息影響下帶動多檔漲停，明早三星及海力士將法說，預期將再度呈現利多，週五sandisk法說後，記憶體暫時再無重要財報，過年前留意短線主力趁市場利多調節。CPO連續第二日大漲，休息許久後才開始發動漲勢，重電族群拉回後今日也開始進入轉折，下週將開始進入丙種資金結帳，今年1月指數漲幅已達12%，過年前可開始逐步減碼，可維持4-5成現金水位過年。。

倫元投顧陳學進分析師則表示，雖然塑化類股台塑、台化、台塑化、散裝航運新興、裕民、中航、以及防疫概念股恆大、美德醫、康那香、亞諾法、毛寶、南六等，因消息面題材的激勵，紛紛強彈大漲上來，短線上或許仍有輪動反彈的機會；不過，真正多方大主流股仍將圍繞在「相關AI概念題材」為主，包括先進封裝、ASIC(特殊應用積體電路)、PCB(印刷電路板)、CCL(銅箔基板)、ABF載板、玻纖布暨電子關鍵材料、CPO矽光子、水冷散熱、Power-HVDC、記憶體、被動元件、電力概念股、台積電概念股、以及低軌衛星和太空算力商機等持續看旺，仍將是市場聚焦的主軸不變，譬如護國神山台積電、CPO矽光子聯亞、華星光、眾達-KY、波若威、光聖、IET-KY、穩懋、記憶體華邦電、旺宏、晶豪科、力積電、南亞科、群聯、擎亞、PCB金像電、定穎投、CCL台光電、BBU順達、特化族群長興、長廣、CoWoS概念股雷科、IC老化載板雍智科、重電儲能士電、中興電、亞力、甚至機器人概念股亞光、鈞興¬-KY、達明等，其表現就相當地強勢，逢低仍是值得留意。

展望後市，美國財報週進入高峰，包括蘋果、Meta、微軟等科技巨頭即將公布最新財報，市場將持續關注AI與雲端服務的成長趨勢。此外，聯準會即將召開FOMC會議，利率決策亦將牽動全球資金動向。台股在權值股點火與中小股齊揚帶動下，再度改寫波段新高，多頭架構穩固。不過短線漲多個股或將出現震盪，操作上宜掌握具基本面題材且法人回補的標的。

