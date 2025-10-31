收盤／台積電尾盤摜壓20元！台股紅翻黑跌54點 PCB、封測成盤面亮點

財經中心／余國棟報導

聯準會釋出鷹派訊息、科技巨頭財報表現參差，加上美中貿易休戰消息未能提振市場信心，美股四大指數週四（30）日全面下挫，道瓊、那指與費半皆收黑，尤其Meta重挫逾11%，拖累科技股氣氛低迷。台股今（31）日開盤不受美股影響開高震盪，整場都維持紅盤，可惜最後一盤遭台積電摜壓20元，終場加權指數由紅翻黑下跌54.18點，收在28,233.35點，跌幅0.19%；成交金額5,581億元。櫃買指數則在中小型股點火下逆勢上漲0.87%，收264.31點，成交金額1,386億元。

今日盤勢呈現「權值股疲弱、小型股火熱」的格局。台積電（2330）走勢都在盤上，一度還來到1525新高價，可惜最後一盤遭倒貨14369張，股價由紅翻黑下跌5元至1,500元。法人指出，儘管市場仍看好AI伺服器長線需求，但短線上受到美股科技股回檔、外資調節等因素影響，使權值股買盤轉趨保守。

電子權值族群普遍承壓，鴻海（2317）下跌4.5元至257.5元，跌幅1.71%；台達電（2308）下挫15元至995元，跌幅1.48%；南亞科（2408）同步收低2元報132.5元。相較之下，台耀（4746）則在法人買盤推升下大漲5.32%，收385.5元。

日月光投控（3711）股價強勢攻頂，收247.5元、亮燈上漲22.5元，顯示市場對封測族群後市仍具信心。京元電子（2449）同步上漲14元至217元、漲幅6.89%，資金持續湧入AI封測供應鏈。另一焦點台光電（2383）延續前一日強勢走勢，今日勁揚85元至1360元、漲幅6.66%，帶動整體PCB族群走強。

倫元投顧陳學進分析師認為，受惠於輝達砸300億入股諾基亞卡位6G、以及美中貿易破冰等激勵，隨著輝達啟動電源大革命下，包括AI伺服器暨相關零組件、PCB、CCL、水冷散熱、CPO、AI電源、伺服器機殼、先進製程封裝暨設備、重電類股、記憶體、被動元件等仍將是市場聚焦的重心不變，今日PCB金像電、高技、精星、CCL台光電、台燿、合正、玻纖布德宏、網路交換器智邦、CPO環宇-KY、封測類股日月投、京元電、矽格、電子材料台虹、崇越、欣銓、重電華城、亞力、士電等個股表現就是持續強強滾，包括ASIC設計世芯-KY、創意、CPO聯鈞、光學鏡頭今國光、亞光、記憶體IP愛普、導線架長科等表現也不遑多讓，也是大家可持續留意與掌握的機會。

亞馬遜盤後大漲，AI雲端業務投入有相對回報，10月最後一天漲多族群開始獲利下車，啟發投顧容逸燊分析師指出，記憶體及被動元件休息，若11月初再出現利多不漲狀況，則表示短線資金轉進其他族群，重電類股連續兩日表態，籌碼乾淨指標華城走高，可注意能否延續到下週，美股財報過後對科技股暫無進一步利多，中美關稅也已暫時休兵，可留意11月中前季報發布影響，指數較易成為區間震盪。

法人分析大盤指數短期難脫整理格局。不過櫃買指數逆勢上攻顯示資金仍願意承接中小型成長股，市場多空氣氛並未完全惡化。展望後市，FOMC官員談話將成為市場觀察焦點，若通膨與就業數據偏弱，將有助市場重拾降息預期。

