收盤／台積電崩30元大盤跌472點 記憶體、載板還是強！

財經中心／余國棟報導

川普關稅將至，投資人觀望氣氛濃厚台股開高。（示意圖／PIXABAY）

台股今（30）日遭遇沉重賣壓，加權指數終場大跌472.52點，收在32,063.75點，跌幅達1.45%，代表中小型股表現的櫃買指數同步下挫4.70點、跌幅達1.54%，收在300.78點，雙雙收黑，市場氣氛急轉直下，成交金額更放大至9,071.11億元，顯示市場拋壓沈重。

美股受到微軟財報不如預期的衝擊，股價重挫近10%，雖然道瓊指數勉強收紅，但科技股表現低迷，加上比特幣大跌逾5%、觸及兩個月低點，導致今早台股開盤即跳空下殺，盤中雖有零星反彈，但整體賣壓壓倒性湧現，最終指數崩跌逾470點，各類股一片慘綠。

廣告 廣告

電子股依舊占據主導地位，惟主力股台積電（2330）遭到沉重賣壓，終場大跌30元，收在1,775元，跌幅達1.66%，堪稱今日領跌重心。儘管記憶體雙雄力挺，仍無力挽救整體跌勢。記憶體族群今日表現亮眼，南亞科（2408）亮燈大漲29.5元，收在326.5元，力積電（6770）同步強勢拉升，收漲4.4元至69.5元、漲幅達6.75%。另外，旺宏（2337）也維持紅盤，漲0.7元至92.8元。市場對於高頻寬記憶體（HBM）需求熱絡的期待，以及AI伺服器對記憶體擴容的趨勢持續支撐。

AI相關概念股方面，欣興（3037）亮燈收漲34元至378.5元，與景碩（3189）同步走強，後者同步亮燈上漲22.5元至252元。兩檔股票均為ABF載板族群，受惠AI伺服器對高階封裝載板需求升溫。相較之下，部分權值股表現疲弱，聯電（2303）下跌6元至62.4元，跌幅達8.77%，聯發科（2454）下挫20元至1,760元，跌幅1.12%。這些下跌對指數造成額外拖累。

倫元投顧陳學進分析師認為，除了對於某些產業前景存有疑慮、或是破線轉弱的個股，基於風險考量，暫宜避開之外，譬如晶圓代工聯電，再來，譬如高速訊號傳輸介面譜瑞-¬KY、影像感測元件晶相光、網通星通、電子材料達邁、電解銅箔榮科、微型鑽頭尖點、二極體強茂、石英元件希華、CoWoS弘塑、設備家登…等破線轉弱的股票，策略上也是要小心謹慎應對為宜；不過，對於某些產業趨勢成長明確、缺貨漲價題材持續延燒、以及有大人哥在照顧的股票，逢低仍是值得留意，特別是相關記憶體族群如華邦電、南亞科、群聯、晶豪科、力積電、宜鼎、十銓、至上、博士旺等；其它包括CPO矽光子聯亞、光聖、統新、ABF載板欣興、景碩、南電、PCB金像電、臻鼎-¬KY、特化族群長廣、氣動元件亞德客-KY、以及ASIC設計、CCL、Power-HVDC、散熱、被動元件、機器人概念股暨太空商機低軌道衛星等，也都各擁題材，逢低亦是值得留意。

今日大盤連續第二日下跌，啟發投顧容逸燊分析師則認為，面臨週末及美伊地緣政治風險，短線遭受獲利調節賣壓，熱門族群除記憶體及ABF載板外全數拉回，下周還將有丙種結帳賣壓出現，預期上半週將持續震盪，過年前若台積電未有利多事件，3萬3形成短線壓力，但台股多頭格局未破壞，過年前仍可布局長線看好且新發動題材，如CPO、重電、低軌道衛星。

投資策略上，短線應注意技術面支撐位置與成交量變化，若量縮止穩可觀察是否出現技術性反彈。對中長線投資人而言，台積電跌破短期均線後，需留意是否進一步測試季線，建議保留資金耐心等待趨勢轉折訊號，切勿急於進場抄底。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

日銀升息不懼！日本房市投資價值上升 這只有戲唱了

盤中／台積電聯電臉綠！台股盤中一度重挫逾500點 各類股黯淡無光

特力屋聯手智生活佈局！六大服務一次包辦 營運動能攀升

國際盤勢／微軟崩跌拖垮科技股 美股震盪收黑日韓續強！

