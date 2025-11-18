收盤／台積電慘跌40元！台股崩跌691點 電子股全線潰逃
財經中心／余國棟報導
輝達財報本週即將登場，市場高度戒備，昨夜美股重挫，導致台股今（18）日開盤即陷入全面賣壓，權值股與中小型股同步走弱，加權指數終場重挫691點，收在26,756點，跌幅達2.52%，成交金額達6403.94億元；代表中小型股表現的櫃買指數也不敵空方力道，下跌5.90點，收250.06點，跌幅2.31%，成交金額為1,365.66億元。盤面全面綠油油，市場籠罩在一片悲觀氣氛中。
觀察今日各類股成交狀況，電子股依舊是成交主力，但跌勢也最為明顯，指數沉重下滑，權值股台積電重挫40元至1,405元，單日跌幅達2.76%，是今天殺盤元兇。隨著台積電股價崩跌，其下游供應鏈及AI概念股亦遭波及，市場對輝達即將公布的財報充滿高度不確定性，提前反映風險。
成交值前十名中，南亞科下跌6元至160.5元，跌幅達3.60%，反映記憶體族群面對景氣疑慮；鴻海今日也遭逢拋售壓力，下跌6元收230元，跌幅2.54%，儘管近期有伺服器與蘋果題材，但短線技術面明顯轉弱；華邦電大跌4.8元至61.4元，跌幅高達7.25%，慮。
ETF產品亦受到波及，元大台灣50 ETF今日收跌2.34%，收在60.45元，受台積電與大型成分股同步下挫影響。台達電亦收跌18元至898元，跌幅1.96%，儘管長期營運穩健，今日仍難擋空頭殺盤。跌勢最重的莫過於群聯，今日股價大跌95元至1,195元，單日跌幅高達7.36%，資金急速撤離。反觀少數收紅個股，國巨逆勢小漲2.5元至229元，力積電漲0.9元至35.9元，南亞亦小漲0.8元至57.3元，部分資金短線轉向傳產與低基期電子股避風頭。
倫元投顧陳學進分析師認為，隨著估值調整，除了少部分個股譬如正極材料長園科、AI導軌南俊國、BBU概念股AES-KY、光學元件今國光、雷射鑽孔機達航科、被動元件國巨、興勤、蜜望實、鈞寶、信昌電、ABF載板景碩、機電工程巨漢、遠端控制晶片股王信驊、以及生技股浩鼎等，或有亮眼的表現外，但是，之前重量級股票，幾乎一檔接著一檔不支倒地不起，因此，面對高檔震盪整理、個股估值調整的過程中，切記！對於某些估值已偏高、並破線轉弱的股票，基於風險考量，仍宜暫且避開之。
今日預估量將達6400億之上，成為帶量跌破2萬7格局，啟發投顧容逸燊分析師表示，輝達財報前率先修正，則財報公布不至於出現利多出貨，記憶體漲多後進入修正，盤面成為類股輪流修正走勢，目前仍在中期整理格局，並未有反轉危機，短線可減碼或避險，靜待盤面落底後可進場布局。
投資人短期內宜觀望為宜，靜待美國AI龍頭輝達財報結果與聯準會政策動向再行因應。整體盤勢尚未見止跌訊號，操作應保守應對，留意避險資產與防禦型個股動向。
