收盤／台積電撐盤！台股收漲173點 記憶體、矽光子飛高

財經中心／余國棟報導

台股盤面，加權指數今日由權值、金融股扮演穩盤角色，尤其台積電表現最為關鍵，股價上漲10元、收在1,480元附近，對大盤指數貢獻度明顯，是推升指數站穩2萬8的重要力量。電子權值股中，部分AI與高價電子股維持多頭格局，使得指數得以在盤中低檔震盪後再度走高。（示意圖／PIXABAY）

美股四大指數漲跌互見，道瓊指數與S&P 500指數收紅，那斯達克指數與費城半導體指數小幅回檔，科技股漲勢略顯降溫，也讓台股盤中走勢一度反覆。台股今（12）日收盤延續震盪走高格局，在權值股撐盤下，加權指數終場上漲173點，收在28,198點附近，成交金額放大至約4,748億元；代表中小型股表現的櫃買指數收漲0.53%，成交金額約1,389億元，顯示資金明顯集中在大型權值與特定電子族群。

回到台股盤面，加權指數今日由權值、金融股扮演穩盤角色，尤其台積電表現最為關鍵，股價上漲10元、收在1,480元附近，對大盤指數貢獻度明顯，是推升指數站穩2萬8的重要力量。電子權值股中，部分AI與高價電子股維持多頭格局，使得指數得以在盤中低檔震盪後再度走高。

從成交值排行來看，華邦電今日股價大漲6.2元、漲幅達9%以上，收在74.6元，市場解讀與記憶體族群短線題材及資金回流有關。華城同步走強，股價大漲46元、收在807元，漲幅逾6%，在電力設備與基礎建設題材支撐下，吸引資金進駐。創意則延續高價股強勢，收盤上漲90元至2,275元，顯示高階IC設計仍是資金關注重心。相較之下，部分電子權值與高價股出現拉回整理，尖點、台達電、金居、奇鋐等個股收盤下跌，拖累櫃買與部分族群表現，也反映短線漲多後的獲利了結賣壓。

倫元投顧陳學進分析師認為，除了元晶、聯合再生、事欣科、昇達科等，受惠於馬斯克太空資料中心美夢成真的激勵下，今日持續展現強勢上漲的企圖心外，惟利多題材激勵後，後續還要看營收及獲利能不能夠跟上來；不過，隨著AI算力愈來愈強大，AI資本支出持續成長，整個硬體產業鏈從晶片、機櫃、電源。、散熱、電子材料、先進封裝設備、到PCB與網路等都將迎來價值重估與訂單潮。

在輝達GB300需求強勁、及ASIC自研晶片加速擴張等兩大利多帶動下，陳學進分析師進一步指出，多方聚焦的主軸仍是看「AI」不變，譬如今日不論是探針卡三雄精測、穎崴、旺矽、台積電概念股洋基工、漢唐、亞翔、聖暉、帆宣、工信、PCB晟鈦、電子材料台虹、連接器瀚荃、矽光子波若威、聯亞、華星光、眾達-KY、穩懋、封測華泰、設備股惠特、蔚華科、儲存裝置錸德、特化國精化、重電華城、以及記憶體華邦電、宜鼎、旺宏、銘異、華東等缺貨漲價題材股，檔檔股票的表現都相當地犀利、雖然對於某些漲幅已大的個股，並不建議過度作追價，不過，對於某些經過適度整理，才剛轉強站上攻擊發起上的個股，就值得留意了。

啟發投顧容逸燊分析師認為，指數受美股帶動開高，但加權及OTC都並未再破昨天低點，顯示賣壓僅為短線，今日記憶體族群強勢仍在華新集團，華邦電受外資再調高目標價，若持續量縮壓抑在28500之下，則操作節奏等待拉回，下週CPO可注意光聖出關後帶動效應，接近月中到月底可注意集團作帳表現。

整體來看，台股今日在台積電領軍下成功收紅，指數續創高檔區間，但成交與漲勢明顯集中在權值與少數熱門個股。市場普遍認為，在美國經濟數據好壞交錯、科技股短線震盪之際，台股後續走勢仍將高度仰賴權值股表現。

