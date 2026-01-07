收盤／台積電暴跌30元！拖累台股下挫140點 櫃買漲近1%中小股活跳跳

財經中心／余國棟報導

法人資金積極布局下，台股今早開盤延續昨日上漲。（示意圖／PEXELS ）

在台積電大跌壓盤下，台股週二（7）日終場下跌140.83點，收在30,435.47點，成交金額爆出8,530億元，顯示市場多空激戰。反觀中小型股活蹦亂跳，櫃買指數逆勢上漲2.47點、漲幅0.89%，收在281.44點，成交額則有1,560億元，呈現大盤與櫃買「兩樣情」格局。

今日台股早盤受到美股再創新高激勵，開盤一度振作但在台積電重挫拖累下。電子類股買氣明顯降溫，傳產與中小型股接棒撐場，資金轉向內資主導族群，導致加權指數與櫃買指數走勢分歧。電子股仍為成交主力，但權值股漲跌互見，加權指數未能維持高檔。尤其今日台積電（2330）股價大跌30元，跌幅達1.75%，幾乎一檔拖垮整體大盤。由於台積電為台股最大權值股，此波回檔對指數壓力極重。

廣告 廣告

不過中小型股方面表現不俗，許多個股大漲甚至亮燈漲停，顯示內資資金積極回流，特別聚焦在AI伺服器、IC設計、記憶體等族群。其中南亞科（2408）大漲12.5元至241元，漲幅高達5.47%；力積電（6770）收漲1.45元至49.2元，漲幅3.03%；華邦電（2344）上漲2.5元至106.5元，漲幅2.4%，顯示市場對於記憶體報價上漲題材仍具高度期待。

此外，IC設計股旺宏（2337）也表現亮眼，上漲5.2元收在57.6元漲停價，成交量與動能雙雙放大。友達（2409）與華通（2313）分別收漲1.5元與7元，漲幅達9.86%與6.76%，盤中強勢吸引短線資金追捧。台達電（2308）下跌20元收在1030元，跌幅1.9%遭遇獲利了結壓力；台光電（2383）重挫115元至1580元，跌幅高達6.78%；欣興（3037）亦下滑4.5元至226元，跌幅1.95%，顯示部分高基期個股出現修正。

倫元投顧陳學進分析師認為，除了塑化台塑、台化、鋼鐵中鋼、建錩、海光、新鋼、彰源、燁興、威致、聚亨、中鴻、太陽能族群元晶、茂迪、聯合再、晶圓代工聯電、IP矽智財M31、視訊圓展、面板族群友達、群創、彩晶、凌巨、明基材、網通凱碩、LED榮創、PCB燿華、矽晶圓台勝科、環球晶、高速介面控制晶片祥碩、電源管理IC矽力-KY等跌深股，今日紛紛出現強勁反彈大漲的走勢，短線上或可淺嚐應對，惟進出的手腳要快；不過，受惠於AI持續驅動相關AI鏈營運成長向上不變下，多方聚焦的主軸仍將圍繞在ASIC、PCB/CCL、CPO、電源與散熱、先進製程與先進封裝(CoWoS)、測試介面、伺服器組裝、低軌衛星、以及記憶體與被動元件等缺貨漲價題材股為主不變，譬如記憶體華邦電、南亞科、創見、旺宏、點序、群聯、茂矽、力積電、致上、特化族群晶呈科、長興、SpaceX概念股昇達科、華通、以及相關AI受惠股等，其表現仍是強強滾，在多頭趨勢向上不變下，逢低仍是值得留意。

啟發投顧容逸燊分析師認為，今日量能接近9千億，當沖大量將造成個股劇烈波動，記憶體族群許多熱門股即將面臨處置，南亞科及華邦電最快後天進處置，將造成資金流向其他族群，近期川普關稅是否違法將宣判，指數3萬點之上則須注意國際情勢，巨量後若出現利空將有急速拉回風險，PCB拉回後逐漸買點浮現，可注意台光電(2383)及金像電(2368)拉回後買點。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

不用再跑賣場了！特力屋攜手全家搶市 零售業新戰場開打

國際／AI 狂潮再點火！道瓊標普寫新高 日韓股市也同步大漲

台股盤前／美股再創新高！台指夜盤下跌24點 今開盤將多空拉鋸

籌碼／外資週買盤集中這3檔 買超254億光它就敲近11萬張！

