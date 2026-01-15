收盤／台積電法說前跌20元！拖累大盤收黑131點 中小型股逆勢飆漲
財經中心／余國棟報導
台股今（15）日在權值股台積電重挫拖累下，終場下跌131點，收在30,810點，成交值放大至6,480億元；相較之下，櫃買指數則由中小型股撐盤，終場小漲0.56點，收在291.16點，漲幅0.19%，成交值達1,600億元，市場資金明顯轉向中小題材與電子次族群。
受到美國四大指數同步收低影響，早盤台股氣氛轉趨觀望，美國科技股與銀行股齊跌，加上投資人對通膨黏著性與利率走勢仍有疑慮，使得開盤即出現壓力，台積電更成為空方重災區。台積電（2330）今日下午法說會，投資人先行獲利了結股價重挫20元，收在1,690元，跌幅達1.16%。
權值電子股同步回檔，聯發科（2454）下跌10元至1,490元，跌幅0.66%；國巨（2327）下跌5元至273.5元，跌幅1.79%，中小型電子與題材股則逆勢大漲，吸引盤面焦點轉移。包含華通（2313）大漲8.5元至141元、漲幅高達6.41%；富喬（1815）收漲5.2元至93.2元、漲幅5.9%；華新（1605）上漲3.4元至44.3元、漲幅8.31%，均顯示中小型族群獲得資金積極承接。南亞（1303）攻上69.7元漲停價位、大漲6.3元，同樣為今日盤面亮點。
另外，華城（1519）在電力與儲能議題持續發燒下，收盤上漲14元至907元，漲幅達1.56%，網通智邦（2345）亦吸引買盤，收漲25元至1,240元，漲幅2.05%，顯示資金轉向具題材題點的族群輪動效應持續進行中。美中科技爭端再起，儘管美方已批准輝達H200晶片對中銷售，但中國海關實際仍未放行，使市場對相關企業出貨預期保守，加深電子族群壓力；再加上利率政策仍具不確定性，恐使權值電子表現受限。
倫元投顧陳學進分析師認為，隨著國土署出手化解「土方之亂」危機，包括可寧衛等土方概念股，今日出現戲劇化的轉變，另外，包括CCL台光電、探針卡旺矽、散熱高力、健策、特化晶呈科、機殼勤誠、以及ASIC設計世芯¬KY等，呈現漲多拉回的走勢，可待拉回量縮價穩之時，再伺機而動；然而，在震盪拉回的過程中，我們可以看到包括玻纖布繼電子材料台玻、南亞、德宏、建榮、富喬、亞電、達邁、佶優、碩禾、電解銅箔榮科、鑽頭尖點、凱崴、記憶體品安、被動元件鈞寶、華容、千如、特化長興、雙鍵、三晃、低軌衛概念股兆赫、華通、金寶、燿華、東典光、百一、面板級封裝鑫科、群創、二極體強茂、PA全新等個股的表現，仍舊是相當地犀利，甚至塑化類股台塑、台化、台塑化、國喬、東陽、電線電纜華新、AR眼鏡概念股揚明光、靜電保護元件晶焱、工具機恩德、協易機、慶騰、澤米、鋼鐵千興、石英元件希華、台嘉碩、數位雲端智通等跌深股也強勁反彈大漲上來，顯見多頭可用之兵非常地多。
啟發投顧容逸燊分析師認為，今日資金集中至PCB上游及太空資料中心，昨日強勢的被動元件則拉回，但資金仍集中在小型股上，漲幅排行集中在百元不到小型股上，今年AI題材逐漸百花齊放擴散，小型股將比大型股更活潑，短期注意美股財報季時大型股表現，可以台積電當作先行指標，若月底後大型股仍不動，則上半年市場將更為投機，低軌衛星題材也將在SpaceX IPO之前，成為今年台股主要次族群。
