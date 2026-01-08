收盤／台積電漲10元難撐盤勢 台股跌74點資金輪動到軍工股！

財經中心／余國棟報導

在美股回檔壓力下，加權指數終場下跌74.92點，收在30,360.55點，跌幅0.25%；OTC櫃買指數則連兩日走弱，收在280.06點，下跌1.38點、跌幅達0.49%。集中市場成交值高達7,365億元，量能再度放大，呈現價跌量增格局，短線多空角力明顯升溫。（示意圖／PIXABAY）

台股今（8）日震盪走低，在美股回檔壓力下，加權指數終場下跌74.92點，收在30,360.55點，跌幅0.25%；OTC櫃買指數則連兩日走弱，收在280.06點，下跌1.38點、跌幅達0.49%。集中市場成交值高達7,365億元，量能再度放大，呈現價跌量增格局，短線多空角力明顯升溫。

半導體族群依舊主導盤面，尤其AI伺服器與記憶體概念股仍是資金聚焦的主要方向。不過漲多個股紛紛出現高檔震盪，壓抑整體盤勢上攻力道。而電子權值股表現分歧，也加深盤中指數的上下震盪幅度。

廣告 廣告

權王台積電（2330）再度居於榜首，股價小漲10元至1685元，漲幅0.59%，聯電（2303）反向走弱，下跌1.3元至52.8元，跌幅達2.4%，成為拖累電子權值的元兇之一。旺宏（2337）受惠記憶體題材續熱，股價勁揚5.7元、漲停收在63.3元，漲幅高達9.89%，展現強勁多頭氣勢。另一檔南亞科（2408）股價也小漲0.5元、收241.5元，延續記憶體族群的樂觀情緒。華邦電（2344）同步上揚2元、收108.5元，漲幅1.87%。但同為電子大廠的鴻海（2317）卻表現疲弱，下跌9元、收在229.5元，跌幅達3.77%，顯示法人資金調節壓力仍在，拖累整體電子氣氛。

中小型股表現同樣出現分歧，南亞（1303）上漲2.3元、收67元，漲幅3.55%；力積電（6770）小漲0.45元，收在49.65元。不過，包括友達（2409）、國巨（2327）、聯發科（2454）等個股則遭遇明顯調節。其中國巨重挫15.5元至237.5元，跌幅高達6.12%；聯發科則大跌45元、收1,445元，跌幅達3.02%。

倫元投顧陳學進分析師認為，除了對於有些漲幅太多破線轉弱、以及產業前景仍存有疑慮的公司，基於風險考量，暫宜避開之外；隨著輝達推出史上最強的運算晶片Rubin平台，由於將為輝達帶來龐大業務量，主力代工廠台積電將迎來顯著成長的一年，以及輝達掀起AI熱潮，正大量消耗DRAM與NAND晶片，導致目前記憶體市場嚴重供不應求，價格飆漲，不論是晶圓代工台積電、AI伺服器龍頭鴻海、記憶體華邦電、南亞科、創建、群聯、旺宏、力積電、特化暨半導體耗材晶呈科、台特化、奇鈦科、達興材、先進製程及封裝日月投、京元電、力成、CPO暨光通訊華星光、穩懋、智邦、PCB金像電、定穎投、CCL台光電、台燿、廠務工程漢唐、亞翔、洋基工、以及ASIC、低軌衛星概念股等，都仍將是市場聚焦的重心不變；另外，每當主流族群進入震盪整理，資金便會輪動至其他類股補漲，譬如無人機概念股雷虎、世紀*、邑錡、漢翔、長航太、紡織聚陽、儒鴻、金融證券康和證、宏遠證、統一證、群益證、元大金、甚至具轉機題材之跌深股等，也都有輪動反彈的機會。

3萬點之上只靠台積電撐住指數，啟發投顧容逸燊分析師認為，大型AI股今日最弱勢為H系列晶片佔比較多的緯創，雖中國營收已無繼入今年估計EPS，但仍難免影響盤面氣氛帶動老AI走弱，南亞科、華邦電、力積電若今日收漲，則明日將進入處置，則明日資金將轉進其他族群，CPO及部分低基期類股轉強，近期資金開始轉往低檔類股，高檔股可調節減碼。

整體來看，台股雖在高檔震盪，但仍維持在三萬上方高位盤整，短線追高意願轉弱、資金呈現輪動加快跡象。操作上建議投資人持續關注AI、半導體、記憶體等具中長期成長趨勢的族群，同時留意美股變化與台積電後續表現對大盤的支撐力道。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

Wi-Fi7、5G AI手機訂單到位 耕興12月營收年增1.34％！

國際盤勢／晶片股失速美股回檔 日股重挫556點韓股續創高！

台股盤前／美股盤中創高卻翻黑！台指夜盤暴跌210點 台股今開盤恐迎壓

籌碼／外資狂倒298億！這5檔卻被搶爆 其中4檔被買到漲停

