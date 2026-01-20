收盤／台積電漲15元反攻！台股上漲120點創新高 缺貨、漲價題材股活躍

財經中心／余國棟報導

台股今（20）日無懼歐股利空干擾，在台積電強勢帶頭衝鋒下，加權指數收漲120.7點、報31,759.99點，漲幅0.38%；櫃買指數同步上漲2.5點，收在297.61點，漲幅達0.85%。集中市場成交金額暴衝至7,771億元，櫃買市場也放量至1,922億元，顯示資金回流熱度未減。（示意圖／PIXABAY）

受到美國馬丁路德金恩紀念日休市，加上川普再掀對格陵蘭主權爭議導致歐股重挫，市場原本擔憂台股將受拖累，但盤勢卻逆勢展現強勁支撐，尤其權值王台積電（2330）一舉上漲15元至1,775元，漲幅0.85%，台股今（20）日無懼歐股利空干擾，在台積電強勢帶頭衝鋒下，加權指數收漲120.7點、報31,759.99點，漲幅0.38%；櫃買指數同步上漲2.5點，收在297.61點，漲幅達0.85%。集中市場成交金額暴衝至7,771億元，櫃買市場也放量至1,922億元，顯示資金回流熱度未減。

廣告 廣告

電子族群依舊是主戰場，不僅台積電穩健墊高，聯電（2303）今日也大漲5.3元、收67.8元，漲幅達8.48%，為資金熱捧焦點之一；另具備高現金殖利率題材的欣興（3037）上漲7元至308元，漲幅2.32%；富喬（1815）則小漲0.5元、收109元，漲幅0.46%。而台玻（1802）漲勢最猛，亮燈飆漲4.55元至50.5元，表現搶眼。

除了電子與玻璃類股外，電力設備股南電（8046）也爆量大漲23.5元至341.5元，漲幅達7.38%，吸引法人資金積極卡位。不過，部分個股出現震盪修正，像是景碩（3189）重挫5元至206.5元，南亞（1303）下跌3元收76.4元，而鴻海（2317）與國巨（2327）各跌6元至223.5元與289.5元，壓抑部分漲勢。

倫元投顧陳學進分析師認為，除了護國神山「台積電」受惠於財報及財測優於預期，多家法人機構紛紛上修台積電全年每股稅後純益(EPS)預估值，由原本估計的82~85元，一口氣調高至90~95元，甚至明年預估值上修至123.8元，台積電目標價1字頭已不復存在，2000元以上已是基本共識；另外，受惠於AI浪潮強勁需求帶動缺貨漲價題材股持續延燒，從記憶體→玻纖布→被動元件→ABF載板→重電族群→再到矽光子，紛紛出現拉貨需求及報價調整利多，以及台美關稅協議塵埃落地，使得相關工具機、自行車零組件、以及傳產等業者也鬆了一口氣，因此，很明顯今日多方聚焦的主軸仍是圍繞在相關缺貨漲價題材股及低價跌深轉機股等為主，

陳學進分析師進一步指出、除了AI導軌川湖亮燈漲停、自動化設備致茂、以及探針卡三雄穎崴、精測、旺矽等大漲再創新高，穩住市場信心不墜外，包括玻纖布建榮、台玻、電子材料亞電、達邁、中釉、絕緣材料鉅橡、ABF載板欣興、南電、燃料電池康舒、電子零件中探針、矽光子聯亞、全新、IET-KY、華星光、導線架長科*、第三代半導體嘉晶、漢磊、PA功率放大器宏捷科、低軌衛星元晶、啟碁、石英元件希華、銅箔基板合正、MOSFET大中、尼克森、自行車零組件日馳、愛地雅、五金沖壓件州巧、重電族群中興電、士電、亞力、華城、大同、軍工龍德造、以及晶圓代工聯電等，檔檔股價表現仍是相當地犀利，甚至記憶體概念股力積電不畏利空襲擊，持續強勢亮燈漲停再創新高，顯見在多頭震盪驚驚漲不變的過程中，只要各位懂得在對的趨勢上，選對的產業、買對的股票就會是贏家。

啟發投顧容逸燊分析師也認為，記憶體受到美方威脅課稅影響，雖南亞科Q4獲利優異，但漲多難免引發短線獲利調節賣壓，記憶體下半週若未跌破進處置時位置，仍為強勢整理，短期指標看6770力積電。資金今日轉往CPO及PCB族群延續漲勢，市場動能維持8000億以上將有題材多點開花，重電族群也可始緩步墊高，月底美股財報季過後，高位階股票可逐漸減碼，低檔類股則可抱股過年。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

越南產能直逼中國廠！⾙爾威勒越南新廠啟用 全球布局成形

國際／川普再度翻臉歐洲！避險資金提前卡位 買盤引爆貴金屬行情

台股盤前／美股休市期指收盤走弱 台指夜盤先跌114點開盤恐不好過！

不是領息就好 有填息才是真法人3原則開示！

