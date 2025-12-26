收盤／台積電漲15元帶隊！台股攻28590點寫盤中新高 作帳行情加溫

財經中心／余國棟報導

台股今（26）日在美股節前強勢收紅帶動下氣勢如虹，大盤開高後一路震盪走強，盤中一度攻上28,590點改寫歷史新高，終場加權指數上漲184.04點，收在28,556.02點，漲幅達0.65%；櫃買指數亦同步走揚，終場收漲0.65%、報271.50點。（示意圖／PIXABAY）

台股今（26）日在美股節前強勢收紅帶動下氣勢如虹，大盤開高後一路震盪走強，盤中一度攻上28,590點改寫歷史新高，終場加權指數上漲184.04點，收在28,556.02點，漲幅達0.65%；櫃買指數亦同步走揚，終場收漲0.65%、報271.50點。整體成交金額擴增至4,318.04億元，市場熱度不減，年底作帳與美股行情共振效應明顯。

盤面觀察今日資金輪動，半導體權值股表現搶眼，電子類股交投熱絡，成為帶動大盤上攻的主力。台積電（2330）繼續發揮護國神山角色，盤中穩步走高，終場大漲15元、收在1510元，漲幅1%。而在高價IC設計族群中，創意（3443）氣勢如虹，勁揚90元至2,115元，漲幅高達4.44%，成為高價股資金焦點；金像電（2368）也不遑多讓，大漲29元至697元，漲幅達4.34%，顯見PCB與AI伺服器相關概念仍獲資金積極卡位。

廣告 廣告

此外，AI伺服器散熱供應鏈群聯（8299）也有不錯表現，上漲20元至1,310元，漲幅1.55%；光通訊族群中的華星光（4979）收漲8.5元至303元、漲幅2.88%。而富喬（1815）以1.42%的漲幅收在92.6元。不過，盤面也有個別個股震盪整理，如力積電（6770）下跌0.35元至40.05元，跌幅0.86%；華邦電（2344）則下滑0.4元至76.5元，跌幅0.52%；威剛（3260）則小跌2元至221.5元，反映記憶體族群近期漲多拉回壓力仍存。

倫元投顧陳學進分析師認為，隨著年底作帳行情持續加溫，投信及內資法人為了拚績效，很明顯今日聚焦的主軸，仍在AI族群強勢的中小型轉機成長股為主，譬如探針卡三雄精測、穎崴、旺矽、PCB概念股金像電、凱崴、鉅橡、榮科、電源供應器環科、玻纖布富喬、德宏、ABF景碩、矽光子華星光、特化族群晶呈科、三晃、自動化設備高僑、大量、竑騰、記憶體族群凌航、晶豪科、點序、方土昶、利機、封測華泰、力成、矽格、欣銓、南茂、典範、台星科、環污設備華景電、以及第一銅、恩德、圓剛、圓展、榮昌、鴻碩、豪勉、律勝、旭軟、大立光等跌深股，今日表現都相當地強勢，

不過，陳學進分析師指出，對於某些累積漲幅已大的個股，年底作帳拉高之後，可能恐須提防結帳賣壓的出籠，此時焦點則可鎖定一些位處低位階、明年具有爆發成長題材的個股或族群為主，包括矽光子、低軌衛星、先進封裝暨半導體設備、無人機概念股、以及Google TPU供應鏈等，甚至PCB、散熱及材料等規格升級、以及被動元件等，有望在明年Q1財報空窗期扮演吸金焦點，倒是值得留意。

早盤創新高但量能僅4000億出頭，啟發投顧容逸燊分析師認為，量縮不足以支撐各熱門族群上攻，部分PCB開高後拉回，記憶體僅剩非DDR4小型股走強，資金仍在熱門族群轉換，若年底前大盤持續量縮，則中大型股可耐心等待回檔機會，投機小型股可沿10日線操作，下週注意德宏(5475)及元晶(6443)出關後表現。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

運動影像被顛覆！家長圈瘋傳的平台 紐因科技29日登創櫃板

國際盤勢／美股平安夜漲聲響起！日股微漲韓股休市 道瓊標普再寫新高

台股盤前／標普、道瓊飆漲！美股創高報佳音 台股有望延續聖誕行情

高點不追拉回不怕！聯準會連降3碼 它這樣佈局AI鏈賺錢

