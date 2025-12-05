收盤／台積電漲15元穩盤！AI供應鏈點火再衝高 台股勁揚185點

財經中心／余國棟報導

今日早盤資金部分轉往老AI，帶動量能稍微回升，但正式攻擊仍於5000億以上量能。記憶體族群盤中點火，受下周南亞科及華邦電可能納入0050影響，短線資金進駐，中長線仍看國際記憶體龍頭表現，但中期低檔已逐漸成形。（示意圖／PIXABAY）

台股今（5）日在美股連三日收紅與市場高度預期聯準會（Fed）下週啟動降息的激勵下，早盤開高震盪走揚，終場加權指數上漲185.18點、收在27,980.89點，漲幅0.67%，成交量放大至4,448億元。櫃買指數同步收高0.3%、報260.65點，資金聚焦AI與半導體族群，盤面氣氛明顯偏多。

觀察類股表現，電子權值股仍是盤面多頭主角，成交比重逾七成。台積電（2330）今日續強上攻，終場上漲15元收1460元。法人指出，隨著市場對明年AI伺服器需求轉強及CoWoS產能擴充題材延續，台積電股價可望持續獲資金青睞。

AI供應鏈持續輪動上漲，PCB廠欣興（3037）漲勢兇猛，終場勁揚16.5元收215元、漲幅8.3%，。封測設備廠健策（3653）更飆出近漲停，收在3060元、大漲275元，再創波段新高，展現市場對AI散熱及高速封裝需求的熱度不減。記憶體族群也跟進上攻，華邦電（2344）上漲4元收61.8元、漲近7%，南亞科（2408）亦收高2元報153元，顯示資金回流半導體中下游族群。至於傳產與金融股表現相對平穩，台達電（2308）今日獲利回吐、下跌20元收979元，為少數壓抑大盤的權值股；景碩（3189）收漲9元至157元。金融族群小漲，支撐盤面穩定。

倫元投顧陳學進分析師認為，昨日表現最為強勢的新興、裕民、中航、四維航、慧洋-ky等散裝航運，今日反而變成最為弱勢的族群，因為航運及航空等類股，除了要看天吃飯外，隨時也都易受到市場訊息面的影響而出現劇烈波動，但是，機器人概念股慧友、羅昇、穎漢、達明、台灣精銳、以及自動化設備大量等則不同，因有川普政府力挺，並且繼人工智慧(AI)之後，川普政府打算明年發布行政命令、全力發展機器人暨自動化產業，因此，今日得以持續強勢飆漲停；另外，明年隨著AI 科技硬體「爆發式成長」，下一代AI伺服器將迎來由GPU和專用晶片驅動的重大設計革新，並帶動整個產業鏈的價值重塑，包括GPU 的功耗和效能正在「跳躍式」攀升、電源方案面臨高壓升級、液冷從「可選項」變成「必選項」、印刷電路板要求更高、為配合爆炸成長的資料傳輸需求，各種高速資料與電源連網方案也同步升級，因此，整個硬體產業鏈從晶片、機櫃、電源、散熱、電子材料、先進封裝設備、到PCB與網路等都將迎來價值重估與訂單潮，包括記憶體與被動元件等缺貨漲價題材股，也都可隨時留意低接上車的機會。

AMD部分AI晶片開放銷往中國，未來輝達能否比照推升市場信心，啟發投顧容逸燊分析師認為，今日早盤資金部分轉往老AI，帶動量能稍微回升，但正式攻擊仍於5000億以上量能。記憶體族群盤中點火，受下周南亞科及華邦電可能納入0050影響，短線資金進駐，中長線仍看國際記憶體龍頭表現，但中期低檔已逐漸成形。

今日台股在權值與AI概念股領軍下，指數一度逼近28,000點整數關卡，技術面維持高檔震盪格局。分析師指出，Fed若如預期啟動降息循環，有助資金回流新興市場，台股年底作帳行情仍有望延續。不過短線漲多族群不乏高檔震盪，投資人宜留意追價風險，採取逢低分批布局策略相對安全。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

