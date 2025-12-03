收盤／台積電漲20元帶頭衝！台股勁揚228點 AI熱潮續點火

財經中心／余國棟報導

權值股暫無推升必要，外資買盤縮手導致狹幅整理，台積電將持續在1400-1480區域整理，指數空間不大。中小型股資金今日轉移到被動元件，但若指標國巨、華新科沒有大資金進場，則形成個股表現，記憶體南亞科自結雖亮眼，股價再度開高走低，需等待國際指標打底完成。（示意圖／PEXELS ）

美股週二（2）日收盤全面走高，科技股買盤回溫，市場對聯準會即將啟動降息的預期升溫，比特幣一度勁揚逾7%，重返9萬美元關卡，激勵台股今(3)日延續多頭氣勢。加權指數早盤開高後震盪走堅，終場上漲228點，收在27,793.04點，漲幅0.83%，成交金額達4,396.98億元；櫃買指數同步走揚，上漲0.55%，收在260.55點，成交值1,273.79億元，雙雙收紅。

從盤面來看，資金集中在AI與電子權值股族群，半導體、光電、光通訊相關類股成為主流。權值王台積電（2330）表現亮眼，上漲20元至1,450元，貢獻大盤逾百點漲勢，穩坐多頭支撐核心。鴻海（2317）同步上揚5元、收在227元，漲幅2.25%，延續法人買盤動能。台達電（2308）漲8元至997元，漲幅0.8%，AI伺服器與電源管理題材持續受青睞。

廣告 廣告

在AI及高速傳輸概念族群中，南亞（1303）受惠於電子材料需求穩健，股價大漲5.12%，收67.7元；南亞科（2408）則反彈上漲1%，收151元，帶動記憶體族群回溫。波若威（3163）持續受惠光通訊熱潮，上漲0.48%至313.5元；華星光（4979）上揚2.79%，表現相對突出。

另一方面，部分高價股漲跌互見，聯發科（2454）小幅回檔15元、收1,400元，世芯-KY（3661）則跌230元至3,190元，跌幅達6.72%，成為高價股中主要壓盤指標。不過，鴻勁（3080）上漲190元至3,080元，漲幅達6.57%，展現AI伺服器族群仍有強勢支撐。

倫元投顧陳學進分析師認為，除了ASIC設計世芯-KY今日因遭逢隱形利空的衝擊，由於市場擔心亞馬遜新一代Trainium4自研晶片，恐遭逢競爭對手搶單壓力而下殺拉回，以及PCB高技、瀚宇博、楠梓電、網路交換器智邦、PA穩懋、IC老化載板雍智科、AI伺服器jpp-KY等漲高股、遭遇獲利調節賣壓出籠而拉回外，基本上，從矽光子指標股上詮漲停再創新高，連動IET-KY、立碁、光焱科等個股亮燈漲停，以及華星光的大漲再創新高；被動元件鈞寶及金山電漲停再創新高，連動今展科、九豪、華容、千如等個股亮燈漲停、以及蜜望實、三集KY、立隆電、立敦等個股的大漲；以及玻纖布德宏、散熱邁科、奇鋐、網通華電網、電子材料南亞、自動化設備竑騰、ABF載板景碩、電子零件製造凌航、機電工程聖暉、亞翔、AI伺服器鴻海、緯穎、AI導軌南俊國、IC封測福懋科、PCB設備志聖、電子通路文曄、與跌深股錸德、晶相光、竹陞科、類比科、律勝、惠特、順達、創威等個股的大漲，顯見多方聚焦的主軸仍是看「AI」不變。

指數接近27800-28000壓力，啟發投顧容逸燊分析師指出，權值股暫無推升必要，外資買盤縮手導致狹幅整理，台積電將持續在1400-1480區域整理，指數空間不大。中小型股資金今日轉移到被動元件，但若指標國巨、華新科沒有大資金進場，則形成個股表現，記憶體南亞科自結雖亮眼，股價再度開高走低，需等待國際指標打底完成，若出現利空不跌才是最佳買點。

今日台股在美股科技反彈與資金回流台積電帶動下，多頭氣勢明顯，顯示市場信心回溫。法人指出，隨美國通膨數據趨緩、聯準會降息預期升溫，外資買盤有望持續回流台股，短線指數若能穩守27,500點之上，年底挑戰28000點關卡可期。不過也提醒投資人，部分高價股漲多後震盪難免，建議操作上宜採取「低接權值、分批布局AI」的策略，掌握主流資金流向。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

Google點火AI算力！光通訊族群續上攻 這7檔請放口袋

兩大專科藥美登場！保瑞罕病策略大進擊 醫療生態再添強心針

國際／12月降息機率飆至近9成！科技股回神 日韓股市漲勢續延

台股盤前／比特幣回神衝破9萬美元！美股全面收紅 台股開盤有望續漲

