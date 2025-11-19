收盤／台積電無力護盤 台股跌176點資金全面逃竄

財經中心／李宜樺報導

台股今日開低走低，盤中雖有一度翻紅，但尾盤急殺大跌176點，終場收在全日最低點。大盤走勢呈現跳水型下殺，市場避險情緒升溫，成交量縮至4943億元。（圖／資料照）

台股今（19）日再度遭遇重擊，指數開低一度翻紅後竟再一路殺到尾盤，終場重挫176點，收在26580.12點，創下近月新低。盤中最高一度攀上26902點，但在權值、金融、AI族群全面翻黑下，指數從紅翻黑、再急速下墜，終場收在全日最低點，形成強烈「跳水型」走勢，市場信心急凍。

成交量縮至4943億 空方力道持續主導



今日成交量僅4943億元，較昨日顯著萎縮，顯示買盤全面退場、抄底意願薄弱。賣壓集中在電子權值與高股息ETF，法加權指數最低26580點、最高26902點，全日震盪超過320點，殺盤力道集中在午盤後，綠K一路向下灌到底。

台積電壓低 大盤無力回天



權值王台積電今日一路疲弱，盤中跌幅擴大，收盤來到最低來到1395元，跌勢仍難逆轉。雖然外資昨日大賣708億元，但今日是否持續大逃殺仍待收盤後數據揭曉。期貨未平倉口數方面，外資淨空單已累積至3.5萬口，對後市偏空態度明確。市場普遍認為，決定台股能否止血的最大變數仍是輝達重磅財報。若數據不如預期，科技股恐迎新一輪修正；若亮眼但市場解讀為「利多出盡」，也可能引發獲利了結。專家建議投資人減碼高風險部位、保留現金，「本週還沒看到最精彩的」。台股今日收最低、量能急縮、類股全面收黑，顯示空方仍全程掌控盤勢，短線市場仍需等待國際利空鈍化後，才有機會止跌反彈。

