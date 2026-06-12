收盤／台積電狂飆60元領軍！台股勁揚1019點 記憶體、被動元件齊發威

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財經中心／余國棟報導

費城半導體指數更暴漲7.91%，帶動台股今（12）日強勢開高。加權指數開盤一度大漲1649點，創下史上第二大漲點紀錄，終場上漲1019.58點、收在44169.04點，漲幅2.36%，成交值達1兆1176.45億元；櫃買指數同步大漲12.63點至419.72點，漲幅3.1%，成交金額2312.05億元。（示意圖／PIXABAY）

受到美國總統川普宣布取消對伊朗大規模軍事行動，並表示美伊協議已獲伊朗高層批准的利多激勵，美股四大指數全面勁揚，費城半導體指數更暴漲7.91%，帶動台股今（12）日強勢開高。加權指數開盤一度大漲1649點，創下史上第二大漲點紀錄，終場上漲1019.58點、收在44169.04點，漲幅2.36%，成交值達1兆1176.45億元；櫃買指數同步大漲12.63點至419.72點，漲幅3.1%，成交金額2312.05億元，中小型股全面回神，市場投資信心明顯回溫。

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台積電領軍權值股衝鋒 大盤成功收復4.4萬點

今日台股在權值股帶動下呈現開高走穩格局，雖然盤中漲幅一度收斂，但多頭買盤持續進駐，終場仍穩守千點以上漲幅。觀察盤面結構。其中權王台積電成為推升大盤最大功臣，今日股價大漲60元，收在2310元，漲幅2.67%。由於台積電占加權指數權重極高，其單日大漲對指數貢獻超過數百點，也是今日大盤成功站回4萬4000點之上的關鍵力量。

除台積電外，AI與高價電子股同步轉強，聯發科上漲95元至4180元，台達電上漲55元至2215元，國巨上漲19元收855元，形成大型電子權值股全面點火格局，帶動電子類股成為今日盤面主流。

倫元投顧陳學進分析師認為，五大權值股台積電、聯發科、台達電、鴻海、日月投等大漲，記憶體華邦電、南亞科、被動元件國巨、禾伸堂、金山電、信昌電、千如、日電貿、天二科等兩大缺貨漲價題材股強勢亮燈漲停，以及PA功率放大器全新、電子材料亞電、台虹、南亞、二極體台半、矽晶圓台勝科、環球晶、合晶、石英元件希華、第三代半導體嘉晶、自動化設備科嶠、帆宣、機電工程暨無塵室設備漢唐、亞翔、聖暉*、朋億*、半導體介面測試穎崴、旺矽、低軌衛星概念股中美晶、同欣電、璟德等指標股接續亮燈漲停的帶動下，使得今日台北股市得以一掃悶氣強彈大漲上來；不過，唯一美中不足的是：今日開高大漲的過程中，並未能夠克服10日線反壓，且預估成交量約1.1兆元左右，較昨日1.3兆元呈現萎縮的態勢。中長線選股可持續聚焦四大AI結構性成長方向：一、AI伺服器與資料中心供應鏈，涵蓋ASIC設計、伺服器組裝、電源管理、散熱及高速傳輸；二、半導體先進製程與先進封裝，包含晶圓代工、封測、設備與材料；三、AI帶動升級的PCB、CCL、光通訊、記憶體與被動元件；四、AI PC、邊緣AI、機器人與智慧車等終端應用，滲透率提升後將加速成長；然而，面對漲多乖離修正、去槓桿化的過程中，策略上除了可持續聚焦核心優勢族群，進行汰弱留強。

AI、半導體全面噴出 電子股成市場最強主角

從成交值排行觀察，聯電股價大漲8.5元至133.5元，漲幅高達6.8%，顯示資金積極回補成熟製程概念股；華邦電更強攻漲停，收172元，記憶體族群受惠市場看好下半年景氣回升而受到追捧。南亞科亮燈漲停，收374元；力成上漲4.35%，臻鼎-KY同步走揚4.35%，顯示市場對AI與高效能運算需求前景依舊樂觀。

不過部分高價股出現獲利了結賣壓，華通下跌12元至263元，跌幅4.36%；台光電下跌265元至4830元，跌幅達5.2%，成為今日少數逆勢收黑的高價電子股，反映短線漲多後資金進行調節。

櫃買飆漲3.1% 中小型股人氣全面回籠

除了大型權值股表現亮眼之外，中小型股今日也同步展開報復性反彈。櫃買指數終場大漲3.1%，成交金額突破2300億元。從櫃買市場表現來看，電子零組件、網通、IC設計及記憶體相關個股漲勢最為凌厲，不少個股盤中亮燈漲停。櫃買強於大盤的走勢，也代表先前因國際局勢與通膨疑慮而退場的資金，正重新回流成長型產業。

啟發投顧容逸燊分析師認為，今日再測試4萬5壓力區，雖遭受反壓但震盪已縮小，收盤仍上漲千點，若週末美伊可和平落幕，對通膨擔憂可迅速降溫，但下週三期貨結算前容易受到壓抑。被動元件整理後再創新高，7月醞釀再漲價可持股續抱，矽晶圓則可注意下週出關後行情，今日功率元件也開始止穩轉折向上，下週注意量能能否擴張到1.4-1.5兆以上。

展望後市，法人認為台股今日雖成功收復4萬4000點整數關卡，但開盤暴漲1649點後仍出現部分獲利調節，顯示高檔震盪仍將持續。短線可觀察台積電是否能持續站穩2300元之上，以及AI、半導體族群是否維持資金動能。

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