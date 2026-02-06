收盤／台積電當神隊友漲15元！台股驚險Ｖ轉僅小跌18點 多空雙方激戰

財經中心／余國棟報導

台股週五（6）日在美股重挫陰霾下開低震盪走高，終場加權指數小跌18.35點，收在31,782.92點，跌幅0.06%；代表中小型股表現的櫃買指數則明顯疲弱，收跌1.90%、報290.72點，為今日盤面最弱指標。今日成交金額為6,768億元，維持高檔水位，顯示多空雙方仍在激戰。（示意圖／PIXABAY）

受到美國道瓊指數大跌近600點、科技股連續重挫影響，今日台股開盤即承受明顯賣壓，所幸台積電逆勢上漲15元至1,780元，漲幅0.84%，穩住大盤不至於崩跌。台股週五（6）日在美股重挫陰霾下開低震盪走高，終場加權指數小跌18.35點，收在31,782.92點，跌幅0.06%；代表中小型股表現的櫃買指數則明顯疲弱，收跌1.90%、報290.72點，為今日盤面最弱指標。今日成交金額為6,768億元，維持高檔水位，顯示多空雙方仍在激戰。

整體電子族群仍承受龐大賣壓，成為壓抑盤勢的主因。成交值排行榜中，多檔科技股紛紛遭遇重挫。南亞科大跌11元、收264元，跌幅高達4%；群聯崩跌125元，重挫6.18%；欣興下殺25.5元，收340元，跌幅近7%；華邦電跌4.7元至97.8元，也遭遇修正。旺宏大跌7.1元至80.8元，跌幅8.07%；聯發科則挫跌60元至1,710元，跌幅達3.38%。連帶拖累電子指數同步走弱，導致整體大盤陷入震盪格局。

雖然多數電子權值股表現疲弱，但少數個股仍有資金進駐。日月光投控上漲20.5元至304.5元，漲幅高達7.21%，表現強勢；力積電亦小漲0.7元至63.5元；台達電則上漲10元至1,160元。

倫元投顧陳學進分析師認為，從護國神山台積電、AI伺服器鴻海、廣達、緯穎等展現相對抗跌的企圖心，以及記憶體青雲、宇瞻、連接器瀚荃、網通智邦、百一、玻纖布德宏、設備科嶠、大量、印能科技、封裝日月投、以及太陽能聯合再生等逆勢翻紅大漲上來，顯然市場人氣都還在；恐慌殺盤過後往往又是另一波嶄新契機的開始。AI仍是貫穿全年的核心主軸不變，年後可聚焦獲利兌現能力強、訂單能見度高的族群，譬如ASIC設計、AI伺服器、PCB、CCL、ABF、電子關鍵材料、先進製程晶圓代工、先進封測與設備、太空商機低軌衛星、自動化設備暨機器人概念股、滲透率持續提升的CPO、甚至記憶體等，若下周再震盪洗盤的過程中，能夠展現相對抗跌、且位階不高的相關個股，很有機會將可望是下一波趨勢主流之所在，倒是值得留意。

受美股重挫影響，啟發投顧容逸燊分析師則認為，台股早盤急殺逾六百點失守月線，隨後由台積電、台達電領軍V轉翻紅。記憶體早盤受美光下跌影響，但在力積電帶量反彈與大摩力挺下，跌幅迅速收斂。日月光因先進封裝展望樂觀大漲，面板與日本商社ETF亦成資金避風港。封關前賣壓宣洩後低接買盤湧現，可佈局低軌衛星及CPO等新題材抱股過年。

從整體盤勢來看，台股今日雖受科技股重挫影響壓力沉重，但在台積電單兵撐盤下僅小跌收場，反映市場仍在等待美股止穩訊號與企業財報明朗化。短線上若美股繼續破底，台股難免再度測試支撐；反之，若出現反彈契機，預期仍有高價股與半導體族群領頭回穩機會。

