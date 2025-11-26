收盤／台積電穩盤助攻！台股狂漲近500點 軍工、矽光子扛大旗

財經中心／余國棟報導

在美股強勁反彈的激勵下，台股今（26）日延續漲勢，電子權值股領軍上攻，AI概念股強勢點火。加權指數終場大漲497.37點，收在27,409.54點，漲幅1.85%，成交量放大至5,087億元；櫃買指數也同步上揚0.68%，收在256.14點。（示意圖／PEXELS ）

美股週二（25）日收高，醫療保健與消費類股走強，成功抵銷輝達下跌對科技板塊造成的壓力，在美股強勁反彈的激勵下，台股今（26）日延續漲勢，電子權值股領軍上攻，AI概念股強勢點火。加權指數終場大漲497.37點，收在27,409.54點，漲幅1.85%，成交量放大至5,087億元；櫃買指數也同步上揚0.68%，收在256.14點，成交金額1,333億元，市場多頭氣氛明顯回溫。

今日盤面焦點集中在AI、半導體及權值股族群，電子類股成交比重高達七成以上，明顯成為主導盤勢的關鍵動能。台積電（2330）續強，上漲25元收1,440元，市場預期AI晶圓代工需求持續熱絡，支撐整體半導體族群走強。聯發科（2454）表現也十分亮眼，股價暴衝115元亮燈至1,300元，市場看好其晶片系列銷售暢旺，加上高階AI運算平台布局成果顯著。鴻海（2317）在AI伺服器題材推升下也不落人後，上漲8元收227元，漲幅3.65%，法人預估年底出貨旺季有望進一步推升營運。

廣告 廣告

電子零組件族群中，金像電（2368）勁揚16元至610元，漲幅2.69%，受惠AI伺服器載板需求強勁，市場傳出高階產品線滿載；散熱奇鋐（3017）再度吸引資金追捧，上漲70元收1,385元，漲幅5.32%，為AI散熱族群的指標強勢股。台光電（2383）同步上漲20元收1,470元，漲幅1.37%。

相對之下，部分記憶體及PC族群表現相對疲弱。南亞科（2408）下跌7元收136.5元，跌幅4.87%，主要受DRAM報價短線高檔震盪影響。群聯（8299）遭到獲利了結賣壓重挫85元至1,015元，跌幅7.72%。此外，華邦電（2344）與創意（3443）小幅收跌，分別下滑3.9元與5元。

倫元投顧陳學進分析師認為，除了華邦電、南亞科、群聯、力積電等記憶體族群，呈現漲多拉回修正的走勢，在止跌契機尚未浮現之前，暫不宜妄動外；國防部史上最大軍用無人機採購案動起來，軍備局宣明日將舉行徵商、規格說明會，以及賴總統投書華郵，將提1.25兆元追加國防預算，並著重提升「非對稱戰力」的加持下，包括雷虎、中光電、亞航、台船、龍德造、晟田、寶一、事欣科、漢翔、世紀*、為升等軍工概念股幾乎全面飆漲停；另外，隨著AI開啟競逐算力時代，輝達、超微等大廠積極投入矽光子技術研發，台積電在矽光子製造位居領先地位，為強化台灣矽光子產業鏈，經濟部補助產業投入研發元件設計、製程、雷射以及光纖封測等領域，包括聯亞、波若威、聯光通、上詮、創威、聯鈞、華星光等矽光子概念股，也同步大漲上來；其它包括IC設計聯發科、ASIC設計世芯、PCB楠梓電、雷射鑽孔機達航科、資料中心概念股緯穎、BBU新盛力、散熱奇鋐、網路交換器智邦、自行車概念股美利達、巨大等，其表現也都相當地犀利。

大盤再漲接近月線壓力，破底危機已經解除，啟發投顧容逸燊分析師認為，AI族群轉向google相關類股，記憶體族群如昨天所言，已開始報價上漲股價卻不反應，今日股價再度重挫，整理時間將拉長，等待落底止穩後才有進一步行情。

今日台股在美股強勢帶動下，電子權值與AI點火大漲，激勵市場情緒全面轉暖。法人指出，指數重返27,400點關卡，短線若量能維持在5,000億元以上，後續有機會挑戰前波高點。觀察籌碼面，外資連續買超力道回溫，內資亦積極進場承接，預期年底法人作帳行情有望延續。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

總統賴清德拋1.25兆國防大單！軍工股全面起飛 這幾檔點燃行情

藥祇生醫27日登興櫃！新藥PS1具逆轉糖尿病潛力 每股參考價120元

國際盤勢／Fed降息預期升溫！美股黑翻紅道瓊大漲 亞股今有望同嗨

台股盤前／美股突翻紅強彈！台指夜盤漲247點 台股今可望延續反彈

