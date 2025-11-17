收盤／台積電穩盤漲15元 大盤小漲49點櫃買逆勢收黑！

財經中心／余國棟報導

台股今（17）日在美股震盪收盤、降息預期下降的背景下，指數最高一度逼近27,723點，不過尾盤在權值股壓低，終場小漲49點、收在27,447點，成交量約5,234億元；櫃買指數則因中小型股走勢偏弱，下跌0.11%、收255.96點，成交量約1,358億元。（示意圖／PIXABAY）

台股今（17）日在美股震盪收盤、降息預期下降的背景下，指數最高一度逼近27,723點，不過尾盤在權值股壓低，終場小漲49點、收在27,447點，成交量約5,234億元；櫃買指數則因中小型股走勢偏弱，下跌0.11%、收255.96點，成交量約1,358億元，呈現大盤撐住、櫃買偏弱的分歧格局。

今日盤面最明顯的變化，就是權值股在午後明顯壓低，在美股上週五（14日）呈現分歧震盪、道瓊與標普小漲、那斯達克偏弱的情況下，市場對聯準會12月降息的期待明顯下降，投資人原本情緒偏向保守，台股早盤因此呈現開高走低，指數最後收小紅。

廣告 廣告

觀察今日成交值排行，第一名同樣由台積電穩坐，短線股價具有撐盤力道。股價上漲15元、漲幅超過1.05%，南亞科成交量放大、股價上漲8元、漲幅超過5%，成為今日盤面記憶體族群的亮點。近期市場持續炒作「記憶體景氣回溫」、「DDR5滲透率提升」題材，使得包括南亞科、美光相關供應鏈情緒受惠，帶動股價同步走強，對電子族群買氣形成一定激勵。

鴻海今日走勢偏弱，股價下跌5元至236元，富喬出現明顯拉回，股價跌3.4元、跌幅逾3%，顯示短線籌碼偏亂。法人指出，富喬近期漲幅大、累積不少短線獲利盤，因此今日的修正屬於技術性整理。南亞股價則逆勢上漲0.9元、漲幅1.6%，；群聯今日走勢強勁，上漲30元至1,290元，漲幅逾2%。另外，創意今日漲勢明顯，上漲60元、漲幅超過3%，主要受到AI ASIC需求持續強勁的激勵，在市場資金回流高價股的情況下，成為盤面重要的多方指標之一。台耀今日同樣大漲14元、漲幅逾3%。台達電則小跌6元、跌幅0.6%，屬於溫和震盪；力積電今日則上漲0.85元，漲幅逾2%，成交動能穩健。

倫元投顧陳學進分析師認為，對於某些估值已偏高的個股、以及一些產業前景不如預期的公司，基於風險考量，就是要避開，譬如森崴能100%持股子公司富崴能源因承攬離岸風電工程認列虧損77億元，前三季每股淨損46.34元，包括永崴投及正崴等也須依持股比例認列損失；但是，反觀受惠於AI伺服器出貨強勁，從GB200出貨暢旺後，接著GB300及新款Rubin平台將接棒放量出貨，不僅預估明年NVL72機架的ODM組裝量將達到5萬至7萬台，較今年的2.7萬台翻倍增長，並且隨著產品規格及材料大舉升級的加持下，包括AI伺服器暨相關零組件、PCB、CCL、水冷散熱、CPO、AI電源、網路交換器、伺服器機殼、先進製程暨封裝設備、記憶體、以及被動元件等仍將是市場聚焦的主軸不變；儘管對於某些漲幅已大的個股，並不建議過度作追價，不過，同時還是有許多低位階低基期的AI股，逐步加溫接棒上漲上來，倒是值得留意。

今日指數反彈卻仍壓在月線之下，啟發投顧容逸燊分析師表示，上週五黑K起跌區27800成短線壓力，但今日也並未重挫，市場都在等待輝達財報公布，若近3日籌碼繼續轉差則須小心。記憶體族群在美光及鎧俠反彈下，主力將處置中的華邦電拉高，反而群聯及南亞科出現調節，明日華邦電出關後須注意記憶體資金能否維持人氣，大型股仍跟隨國際記憶體龍頭股。

總觀今日盤勢，在外部環境混亂、美股震盪、降息預期下修的背景下，台股仍能守住紅盤，最關鍵的力量就是權值股回穩。不過櫃買跌、電子成交比重偏高，也代表市場風險偏好尚未完全恢復，短線仍需留意國際變數，包括美債殖利率變化、Fed官員談話與科技權值股財報後續發展。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

新梯出貨順、老屋換新梯火熱 這家Q3獲利1.82元創同期新高！

國際盤勢／降息預期急凍！那指獨紅VIX飆四週高 日韓股全面走弱

台股盤前／美股震盪後出現收斂！輝達翻紅那指小漲 台股開盤可望喘口氣

台股創高後下殺金融補漲加溫 這2只甜蜜點浮現！

