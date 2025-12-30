收盤／台積電跌10元！台股拉回103點 櫃買中小型強勢

財經中心／余國棟報導

台股遭逢權值股台積電下挫拖累，終場加權指數下跌103.76點，收在28,707.13點，跌幅0.36%，成交金額達4,588.52億元；反觀中小型股撐盤，櫃買指數逆勢上漲0.63%，收在274.54點，成交金額也放大至1,378.43億元，顯示資金明顯轉往中小型題材股尋求突破。（示意圖／PIXABAY）

2025年最後一週第二個交易日，台股遭逢權值股台積電下挫拖累，終場加權指數下跌103.76點，收在28,707.13點，跌幅0.36%，成交金額達4,588.52億元；反觀中小型股撐盤，櫃買指數逆勢上漲0.63%，收在274.54點，成交金額也放大至1,378.43億元，顯示資金明顯轉往中小型題材股尋求突破。

受到美股週一全面收黑影響，加權指數開低震盪，台積電領跌全場成為空方主力。台積電今日下挫10元，收在1,520元，對整體大盤形成壓力。由於資金避開高位權值股，造成指數難以續攻，盤中一度下探至28,553點附近，終場雖略為回穩，但依然未能收復失土。

不過盤面並非一片慘綠，成交金額排行前幾名的個股中，不少中小型與AI相關概念股表現亮眼。華邦電強勢攻高8.84%，收在83.7元，南亞科也大漲6元至194.5元、漲幅達3.18%，記憶體族群在報價持續高漲下買氣湧現。群創今日表現也強勢，亮燈收漲1.45元至16.3元，吸引大量短線資金進駐。威剛大漲19.5元、收在260.5元，漲幅超過8%，而華星光則上揚17.5元至313.5元、漲幅達5.91%。尖點、力積電等中低價股也見漲勢，顯示市場資金仍在特定題材中輪動，追求短線價差空間。

至於其他權值電子股表現相對疲弱，京元電子下跌1.5元至243.5元，跌幅0.61%；富喬也收低1.9元，收在96.9元，跌幅1.92%。在權值股整體偏弱之下，大盤自然承壓下挫。就類股結構觀察，今日成交量主要集中在電子類股，占比仍高，但明顯出現「大型股跌、小型股漲」的分歧走勢，反映資金轉向投機性較高的中小型股市場，並躲避高位整理的權值龍頭。

倫元投顧陳學進分析師認為，隨著年底作帳行情持續如火如荼展開、以及內資當家主導的架構下，個股則以低基期、且中小型具轉機成長題材為主，譬如今日包括記憶體凌航、華邦電、南亞科、晶豪科、宇瞻、愛普、威剛、鈺創、方土昶、全達、矽光子光焱科、光聖、華星光、大眾控、眾達¬-KY、波若威、詮欣、PCB鑽頭尖點、凱崴、再生晶圓中砂、昇陽半、CoWos設備惠特、弘塑、面板級封裝群創、特化矽科宏晟、三晃、以及連接器鴻碩PCB耗材揚博、設備由田、公準、綠能環保昶昕、資服倚強科、ASIC設計世芯-KY等跌深股，其表現就是相當地強勢，不過，對於某些漲幅已大的個股，於拉高結算過後，可能必須隨時提防獲利調節賣壓的出籠而壓回。

啟發投顧容逸燊分析師認為，今日指數早盤走低後，馬上見到承接買盤，記憶體族群在Q1合約價上漲期待下，再次整體攻擊，CPO股王光聖及華星光大漲同樣帶動族群，本波外資放假由內資主導行情，再創高後已站穩28500，台積電目標看1600亦即指數上看29300。

總結今日盤勢，台積電重挫成為拉回主因，但中小型股活躍抵銷部分跌勢，顯示市場熱度尚未冷卻。然而在權值股缺乏領漲動能下，大盤恐難有大幅突破。投資人應留意月底法人結帳與國際盤勢變動，採取高出低進、汰弱留強策略，靈活應對波動加劇的市場氛圍。

