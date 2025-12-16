收盤／台積電跌15元！台股重挫330點破月線 太陽能股獨強

財經中心／余國棟報導

（示意圖／PIXABAY）

美股方面，週一（15日）則是主要指數全面收黑，投資人靜待週二公布的11月就業報告，以及本週一連串關鍵經濟數據，以評估2026年降息路徑，觀望氣氛升溫。台股今（16）日震盪走弱，在權值股賣壓湧現下，指數一路走低，終場加權指數收在 27,536.66 點，下跌 330.28 點，跌幅 1.19%，成交金額 5,249.54 億元。代表中小型股表現的櫃買指數同樣承壓，收在 260.24 點，下跌 4.92 點，跌幅 1.86%，成交金額 1,463 億元，顯示資金同步自中小型股撤出，盤面氣氛偏向保守。

回到台股盤面，權值股成為壓盤關鍵。台積電（2330）今日下跌 15 元，收在 1,435 元，跌幅 1.03%，對大盤指數形成明顯拖累。市場對費半指數回檔與短線評價偏高仍有疑慮，使得半導體權值股買盤轉趨保守。從成交值排名來看，電子權值與高價股成為市場焦點。鴻海（2317）收在 218 元，下跌 3.5 元，跌幅 1.58%；華邦電（2344）收 70.6 元，下跌 0.5 元，跌幅 0.7%，記憶體族群持續整理。創意（3443）今日重挫 180 元，收在 2,020 元，跌幅高達 8.18%，成為高價股中賣壓代表。

ETF 與大型電子股同樣難逃修正。元大台灣50（0050）收 62.25 元，下跌 0.55 元，跌幅 0.87%，反映權值股普遍走弱；群聯（8299）收 1,045 元，大跌 75 元，跌幅 6.69%。台達電（2308）收 901 元，下跌 21 元，跌幅 2.27%；華通（2313）收 86.3 元，下跌 4.7 元，跌幅 5.16%，電子族群整體表現偏空。

倫元投顧陳學進分析師認為，面對高檔震盪、個股結構性調整的過程中，除了少部分個股譬如馬斯克太空資料中心計畫概念股元晶、茂迪、聯合再、新復興、台積電擴產效應受惠股：洋基工、亞翔、漢唐、工信、巨漢、華景電、網通威潤、萊德光、訊舟、百一、耀華、兆赫、PCB鑽頭暨原料凱崴、絕緣材料鉅橡、LED華興、模具富強鑫等或有亮眼的表現外，包括護國神山台積電、AI伺服器鴻海、廣達、緯穎、ASIC設計創意、CCL台光電、台燿、ABF欣興、南電、景碩、PCB高技、銅箔金居、光通訊波若威、穩懋、光聖、華星光、眾達、被動元件國巨、華新科、日電貿、特化雙鍵、封測華東等，隨著股價漲幅已大之下，雖然持續進行估值的調整，不過，在AI持續驅動相關AI鏈營運成長向上不變的前提下，一旦估值調整結束，將隨時可望再發動一波漲升行情可期，隨時留意轉強低接上車的機會。

今日在美股續跌，以及結帳賣壓影響下，指數一度大跌近500點，OTC跌幅更重直接殺回月線，啟發投顧容逸燊分析師表示，尾盤護盤資金進場拉抬，帶動指數重回27600支撐，今日低點若可穩住，將短線進入反彈走勢，可關注期貨結算後籌碼變化。太陽能族群受太空資料中心帶動，但終究非正規軍，中長線選股以AI帶動相關產業升級趨勢為中心，可注意CPO及PCB產業明年Q1表現。

今日台股在國際市場不確定性升高、投資人靜待美國關鍵經濟數據之下，資金明顯轉趨保守，權值股與中小型股同步走弱，拖累大盤與櫃買指數雙雙收黑。後續市場將緊盯美國就業數據與聯準會政策動向，短線台股仍可能維持震盪整理格局，盤面重心預料將回到基本面與個股表現。

