收盤／台積電領軍大漲寫天價！台股漲668點創新高 櫃買收黑中小股黯淡

財經中心／余國棟報導

受到美股四大指數全面收紅激勵，其中科技股擺脫上週AI拋售陰霾，標普500與那斯達克指數同步走升，激勵台積電、聯發科等大型電子權值股買氣回籠。台股今（10）日強勢攻高，在台積電領軍大漲、權值股全面回神帶動下，加權指數大漲668.35點，漲幅達2.06%，收在33,072.97點，成功站穩33,000點整數關卡並創下歷史新高，成交量至6,565.05億元。然而，中小型股表現不振，櫃買指數小跌0.1點，收在296.52點，跌幅0.03%，成交量為1,504.5億元，與集中市場熱絡程度出現明顯落差。

廣告 廣告

觀察類股成交動能，電子股成交金額居冠，其次為半導體、電腦周邊與電機機械等族群。AI伺服器與先進封裝題材再度發酵，相關概念股同步表現強勢。不過相較之下，櫃買市場資金明顯縮手，部分生技、記憶體、矽光子等中小型題材股獲利了結賣壓浮現，導致OTC指數無力跟漲，最終收小黑。

台積電（2330）單日大漲65元，收在1,880元，創下歷史新高。智邦（2345）漲勢凌厲，終場上漲85元，收在1,390元，漲幅達6.51%，成交值衝上前十，顯示資金聚焦高價股輪動。同樣搭上AI伺服器熱潮的欣興（3037）也上漲24元、漲幅6.9%，收在371.5元，成交金額明顯放大。記憶體代表股南亞科（2408）逆勢下跌3.5元，收在271元，跌幅1.27%；華邦電（2344）下挫4元至103.5元，跌幅3.72%，拖累部分電子次族群氣氛轉弱。

此外，群聯（8299）今日股價出現大幅拉回，下跌100元至1,825元，跌幅高達5.19%，成交量亦放大，疑似遭特定大戶調節。南電（8046）與華星光（4979）分別下跌7元與5元，顯示高檔個股出現獲利了結賣壓。

倫元投顧陳學進分析師認為，華邦電、南亞科、威剛、群聯、品安、鈺創、晶豪科、十銓、創見、華東等相關記憶體族群，在缺貨漲價題材趨勢未變之前，後市可望仍有一波漲升行情可期，惟基於風險考量，若股價跌破10日線或月線的個股，則建議暫先收回資金，謀定而後動，待年後新春開紅盤再伺機而動即可。AI仍是投資主旋律並沒有改變，包括晶圓代工龍頭台積電、ASIC設計、AI伺服器、PCB上下游、CCL、CPO、ABF載板、先進製程、封裝測試前後段、記憶體、LEO低軌衛星與被動元件等具中長期成長邏輯的產業，仍將是市場聚焦的主軸不變，只要各位懂得在對的趨勢上，買對的股票就會是贏家。

啟發投顧容逸燊分析師認為，台積電ADR創新高帶動現貨衝上1875元天價，領軍台股飛越3萬3千點大關。今日權值股由台積電、聯發科及日月光撐盤，AI與先進封裝題材持續發酵，穎崴受惠高階測試需求坐穩股后挑戰5000元。矽光子CPO族群智邦獲外資調升目標價表現強勢，AI電力需求帶動高力創高劍指千元。封關前資金與基本面同步支撐，美股科技股展望樂觀，拉回可布局AI、CPO及能源題材抱股過年。

台股在台積電與AI概念股領軍下創下歷史新高，顯示大盤技術面與人氣同步轉強，但櫃買指數走弱也反映資金偏向大型權值股，短線類股輪動快速，操作難度提升。投資人應審慎選股，留意高檔震盪風險，靈活調整持股結構，聚焦基本面佳且具題材發酵潛力的標的，才有機會持盈保泰。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

AI用電浪潮襲來！地熱正式接棒AI用電 進能服牽手ORMAT布局地熱基載

開盤／台股強漲逾500點！台積電領漲35元 半導體電通雙雙爆衝

美股修正、債市卡關 這檔被點名今年最佳解方！

台股盤前／美股回神AI賣壓退散！台指夜盤大漲262點 台股開盤續攻有戲

