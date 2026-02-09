收盤／台積電飆35元！台股大漲621點站回3.2萬點 CPO、記憶體帶頭衝

財經中心／余國棟報導

今（9）日台股強勢跳空開高，盤中多頭買盤持續灌注，終場加權指數大漲621.7點，收在32,404.62點，漲幅達1.96%，成交值達6,308億元；櫃買指數也同步走揚，終場上漲2.03%，收296.62點，成交值達1,526億元，顯示中小型股全面回神，市場人氣大爆發。（示意圖／PEXELS ）

在美股四大指數齊揚、道瓊指數首次站上五萬點的激勵下，今（9）日台股強勢跳空開高，盤中多頭買盤持續灌注，終場加權指數大漲621.7點，收在32,404.62點，漲幅達1.96%，成交值達6,308億元；櫃買指數也同步走揚，終場上漲2.03%，收296.62點，成交值達1,526億元，顯示中小型股全面回神，市場人氣大爆發。

盤面類股全面翻紅，電子股成交占比超過7成，明顯主導今日多頭氣勢，半導體族群在台積電與聯發科領軍下表現最為耀眼。台積電收盤大漲35元至1815元，成為推升指數重回32000點的最大功臣。IC設計龍頭聯發科一馬當先，今日股價飆漲120元，收在1830元，漲幅達7.01%，買氣瞬間爆棚。

值得注意的是，高價股亦火力全開，台光電大漲155元，收在2080元，飆幅8.05%；日月光投控與華星光也分別收高7.38%與6.27%。光通訊概念股同步爆發，記憶體華邦電漲停、華通、群聯等紛紛表現強勁。南亞科與欣興，也分別上漲10.5元與7.5元，氣勢如虹。

倫元投顧陳學進分析師認為，從光通訊暨CPO聯亞、波若威、光聖、智邦、光環、聯光通、AI導軌南俊國、AI連接器正淩、散熱高力、探針中探針、超級電容金山電、設備大量、印能科、五金沖壓暨複材錦明、邦泰、記憶體華邦電、旺宏、鈺創、宇瞻、青雲、凌航等接續強勢亮燈漲停，以及ASIC設計創意、世芯、聯發科、PCB金像電、CCL台光電、散熱健測、ABF景碩、南電、CPO穩懋、華星光、AI連接器良維、凡甲、電子材料昇貿、檢測服務汎銓、先進封測日月投、IC測試介面暨探針卡穎崴、精測、自動化設備科嶠等個股的大漲，AI仍是多頭主旋律，包括AI ASIC、AI伺服器、PCB上下游、CCL、CPO、ABF載板、先進製程、封裝測試前後段、記憶體、LEO低軌衛星與被動元件等具中長期成長邏輯的產業，仍將是市場聚焦的主軸不變，只要各位懂得在對的趨勢上，選對的產業，就會是贏家。

啟發投顧容逸燊分析師認為，大漲後早盤雖出現賣壓，但收盤仍可漲700點之上，週五利空下跌已確定形成洗盤，過年前後再攻3萬3指日可待。今日台積電雖開高走低，但由聯發科及其他權值股撐住指數，週五輝達已開始表態，可留意未來老AI表現。今日CPO延續強勢格局，美股CPO指標已強勢創高，今年光進銅退將成為AI加速升級趨勢。

展望後市，在美國經濟數據優於預期、通膨放緩與降息預期仍在支撐下，全球資本市場情緒回穩，加上台積電與電子權值股領軍回升，短線台股具備續攻動能。不過，春節封關將至，預料市場仍會保留部分觀望氣氛，操作上建議逢低分批佈局具基本面支撐的AI供應鏈與半導體領漲股，並嚴控資金比重靜待年後。

