收盤／台積電1550元創高！台股封關日收28963點 全年漲快6千點漲幅25%

財經中心／余國棟報導

2025年台股在最後一個交易日畫下完美句點。盤中加權指數更一度衝上29,009點，再度刷新歷史新高紀錄，全年大盤狂飆5,928點、年漲幅達25.73%，堪稱AI行情與散戶資金全面點燃的勝利收官。（示意圖／PIXABAY）

2025年台股在最後一個交易日畫下完美句點。加權指數收盤上漲256.47點，收在28,963.60點，漲幅0.89%，成交量放大至5,361億元；櫃買指數同步收漲0.62%，終場收在276.24點，成交金額達1,559億元。盤中加權指數更一度衝上29,009點，再度刷新歷史新高紀錄，全年大盤狂飆5,928點、年漲幅達25.73%，堪稱AI行情與散戶資金全面點燃的勝利收官。

觀察今日類股成交比重，電子權值股再度成為主角，資金明顯集中在半導體與AI伺服器相關個股。台積電（2330）成為台股封關日最亮眼焦點，股價大漲30元、收在1,550元，再創歷史新高價位，單日漲幅1.97%，成交金額冠全場。今年台股大漲的關鍵推手仍是台積電。台積電股價自去年底的1,075元起漲，今日收盤收1,550元新天價，全年大漲475元，漲幅超過4成；市值表現同樣亮眼，從去年的27.87兆元一舉攀升至40.18兆元。

今日其他成交金額高的個股中，散熱概念股群聯（8299）盤中強勢漲停，終場大漲110元、收在1,450元，漲幅高達8.2%；記憶體族群的威剛（3260）也不遑多讓，大漲19元至279.5元，漲幅7.29%。面板大廠群創（3481）今日也吸引資金追捧，上漲4.6%收在17.05元；封測京元電子（2449）上漲1.64%至247.5元。鴻海（2317）表現穩健，上漲2.5元收230.5元；至於華邦電（2344）與南亞科（2408）分別小幅回檔，跌幅約1.3%與0.77%，顯示記憶體族群在封關前稍作休息。

倫元投顧陳學進分析師認為，隨著年底作帳行情持續如火如荼展開，今日表現相對亮眼的個股或族群仍是圍繞在記憶體、光通訊暨CPO、台積電概念股、以及特定利基題材股等為主，譬如記憶體晶豪科、群聯、威剛、十銓、宜鼎、凌航、方土昶、矽光子上詮、光焱科、華星光、詮欣、弘凱、台星科、封測福懋科、欣銓、無塵室暨機電工程巨漢、漢科、漢唐、半導體設備捷創科技、由田、新應材、天虹、華景電、被動元件光頡、ABF景碩、以及資服倚強科、微機電旺玖、電源供應器聯德、連接器鴻碩、面板雙虎群創、大型體感遊戲設備智崴等跌深股，其表現都來的相對強勢，不過，隨著年底作帳拉高之後，對於某些漲幅已大的個股，接下來可能須隨時提防獲利調節賣壓的出籠而壓回。

今日指數再創高盤中達陣2萬9，啟發投顧容逸燊分析師表示，為2025畫下完美句點，明年1月重頭戲可能回到美股財報以及老AI，台積電及輝達將帶動AI相關產業持續強勢，可留意台幣匯率走勢。

整體來看，封關日多頭氣勢延續，電子權值與AI概念股領軍衝高，帶動資金回流，大盤維持高檔強勢區間，全年漲勢驚人。展望2026年，市場仍高度關注AI資本支出動能、美國聯準會的降息節奏，以及兩岸與國際政經局勢是否出現變數。

