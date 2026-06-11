收盤／ 台股上演近1500點驚魂震盪！終場收跌76點 中小股逆勢走強

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財經中心／余國棟報導

川普關稅將至，投資人觀望氣氛濃厚台股開高。（示意圖／PIXABAY）

受到美國通膨升溫及中東地緣政治風險升高衝擊，美股四大指數前一交易日全面重挫，拖累台股今（11）日開盤後一度出現恐慌性賣壓，加權指數盤中高低震盪幅度高達1457點，不過在低接買盤進場下跌幅逐步收斂，終場下跌76.08點，收在43,149.46點，跌幅0.18%，成交金額達1兆2579.75億元；櫃買指數則逆勢上漲1.18點、收407.09點，漲幅0.29%，成交值2796.1億元，呈現大型權值股承壓、中小型股相對強勢格局。

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台股早盤重挫千點後急拉 盤中震盪幅度創近期高

美國5月通膨數據攀升至三年高點，加上美伊衝突持續升溫，美國總統川普再度對伊朗發出強硬警告，引發全球市場避險情緒升高，VIX恐慌指數飆升逾11%，使美股科技股遭到重擊，費城半導體指數跌幅超過3%，台積電ADR同步重挫逾4%。

在國際利空衝擊下，台股今天開盤後一度遭遇沉重賣壓，指數快速下探，不過隨著恐慌性賣單逐漸消化，加上電子權值股跌勢未再擴大，盤中出現強勁反彈力道，終場僅小跌76點作收。從盤面結構來看，雖然加權指數收黑，但櫃買指數逆勢翻紅，顯示市場資金並未全面撤離，而是轉向中小型題材股尋求機會。

倫元投顧陳學進分析師認為，盤中指數一度下挫1219點、下探至42006點位置區；不過，就這麼地剛好，如所言：下檔在42K關卡及季線附近均具有實質支撐下，於10點35分過後，隨著國家隊、壽險資金、以及內資主力大戶進場拉抬被動元件國巨、信昌電、日電貿、金山電、鈞寶、千如、天二科、記憶體華邦電、南亞科、PCB暨原物料華通、臻鼎-KY、松上、敬鵬、凱崴、石英元件安碁、加高、晶技、泰藝、希華、MCU新唐、矽晶圓台勝科、靶材光洋科、半導體導線架百容、光電玻璃聯一光、探針卡三雄穎崴、旺矽、精測、高科技產業製程設備朋億*、過濾設備旭然、封測類股南茂、力成、二線晶圓代工聯電、世界先進、以及金融股富邦金、國泰金…等大漲、甚至亮燈漲停的帶動下，指數很快地震盪走高拉上來，雖然今日42K關卡附近遇到多方抵抗急拉上來，是不是代表說：乖離修正、以及去槓桿化的效應已告尾聲了嗎？我想應該還不會這麼地快，畢竟市場信心的建立仍需要一些時間，故今日初步回穩上來後，預期接下來的行情仍將會持續反覆上沖下洗，至於是會採取「以盤待跌」用時間來換取空間、或是「急殺修正」用空間來換取時間的模式呢？端看18日FOMC利率決策會議。

AI供應鏈強勢撐盤 網通、伺服器族群成資金避風港

觀察今日成交值排行與盤面表現，AI供應鏈仍是市場資金聚焦重心。聯電大漲6.5元、收125元，漲幅5.49%；華邦電上漲7.5元至156.5元，漲幅達5.03%；華通大漲16元至275元，漲幅高達6.18%；臻鼎-KY也上漲27元至529元，漲幅5.38%，成為盤面強勢指標。

南亞科同步上漲7元收340元，漲幅2.1%，顯示記憶體族群持續獲得資金青睞。在AI伺服器、高速傳輸及PCB相關題材帶動下，部分電子股表現明顯優於大盤，也成為櫃買指數能夠逆勢收紅的重要原因。

相較之下，大型電子權值股表現較為疲弱，市場資金呈現由大型權值股流向中小型成長股的現象，使得加權與櫃買指數出現不同調走勢。

台積電平盤作收 台達電、鴻海拖累大盤

權值股方面，護國神山台積電今日收在2250元平盤，雖未進一步下跌，但也未能提供指數上攻動能。不過其他權值股表現相對弱勢。聯發科下跌70元至4085元，跌幅1.68%；台達電下跌40元至2160元，跌幅1.82%；鴻海下跌4.5元至258.5元，跌幅1.71%，均對加權指數形成壓力。國巨上漲23元至842元，漲幅2.81%，成為資金追逐焦點之一。

啟發投顧容逸燊分析師認為，台股早盤再破週一低點，但昨天美股CPI已反應過，目前僅是心理面因素造成賣壓，若今日收盤後融資可再減碼100-200億水準，指數應可再4萬2止穩，3萬9到4萬為中期重要鐵板區。被動元件盤中雖有拉回，但都有低接買盤進場，待大盤止穩過後還有後續行情，CPO則遭受量產延遲報告影響，再度重挫，但已連跌兩天暫時不用殺低，可等待技術面反彈再換股操作。

從今日盤勢觀察，市場雖受到國際利空干擾，但台股能在盤中重挫後迅速收復大半失土，顯示低檔承接買盤依舊積極。尤其櫃買指數逆勢上漲，反映市場風險偏好並未完全消失。不過短線仍須持續關注美國通膨數據後續影響、美伊衝突發展，以及聯準會利率政策動向。

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