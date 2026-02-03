收盤／台股大漲571點！台股收復32000點 低軌衛星、探針卡領漲

財經中心／余國棟報導

受惠於美股反彈激勵，台股今（3）日跳空開高後氣勢如虹，終場大漲571.33點，收在32,195.36點，成功收復32,000大關，漲幅達1.81%，成交金額達7949.9億元；櫃買指數同步上漲3.94點、漲幅1.34%，收在298.26點，成交金額來到1875.42億元。（示意圖／PIXABAY）

在金價、白銀與比特幣劇烈震盪、企業財報密集發布，以及聯準會前景仍具不確定性的背景下，美股主要指數週一（2）日止跌回升，美元走強。受惠於美股反彈激勵，台股今（3）日跳空開高後氣勢如虹，終場大漲571.33點，收在32,195.36點，成功收復32,000大關，漲幅達1.81%，成交金額達7949.9億元；櫃買指數同步上漲3.94點、漲幅1.34%，收在298.26點，成交金額來到1875.42億元。

今日盤面強勢回升，類股表現方面，電子族群重回資金核心，台積電一馬當先領軍，AI伺服器、IC設計與散熱概念同步點火；生技與部分中小型股則漲多拉回。市場資金快速流向大型權值與AI概念股，顯示短線信心回溫明顯。觀察今日個股成交值表現，龍頭台積電（2330）表現最為耀眼，強彈35元至1800元，漲幅1.98%推升大盤指數主力功臣。股王信驊(5274)大漲750元股價來到9790元，逼近萬元關卡。

另一檔重量級IC設計股聯發科（2454）亦表現亮眼，股價大漲90元，收1795元，漲幅達5.27%，買盤明顯回籠；高價股創意（3443）也跟上反彈，收2705元，漲20元，漲幅達0.74%，反觀部分高檔漲多股則見獲利了結壓力，如群聯（8299）下跌155元至1990元，跌幅達7.22%；南亞科（2408）受記憶體報價雜音影響，下跌16.5元至277.5元，跌幅5.61%。此外，力積電（6770）也下跌2.9元至59.7元，顯示部分記憶體族群暫時熄火。

倫元投顧陳學進分析師認為，雖然部分跌深股可望有輪動反彈的機會，不過，受惠於AI需求火熱持續驅動國內相關供應鏈營運向上起飛，趨勢主軸方面，AI仍是貫穿全年的核心不變，譬如：由於日本青森縣正遭逢40年來最嚴重暴風雪侵襲，衝擊探針卡、碳化矽這兩大半導體關鍵耗材/元件供應，導致探針卡供不應求，穎崴、旺矽、精測及雍智科等台灣探針卡暨測試業者可望迎轉單，近期股價的表現就是相當地犀利，惟相關個股漲幅都非常地大，追價宜慎！北美雲端業者砸錢衝算力，積極升級資料中心網路規格，光通訊族搶搭升級商機，包括聯亞、環宇-KY、光聖、波若威、光焱科、訊芯-KY…等個股表現就是相對強。

陳學進分析師進一步表示，受惠於太空延伸至地面的「軌道經濟」正蓄勢待發，隨低軌衛星(LEO)從基礎建設期邁入大規模商用階段，加上手機直連技術普及與「太空AI資料中心」概念興起，整體產業已迎來價量齊揚的獲利轉折點，包括昇達科、華通、耀登、兆赫、燿華、啟碁等低軌衛星概念股，仍將是今年多方聚焦的主軸不變。其它包括ASIC設計創意、世芯-KY、聯發科、PCB金像電、CCL台光電、玻纖布德宏、富喬、建榮、以及AI伺服器、電子材料、先進封測與設備、機器人與自動化設備等，仍將是市場聚焦的重心。至於華邦電、南亞科、群聯、旺宏、創見、威剛、鈺創、晶豪科、十銓、品安、至上、力積電、華東等相關記憶體，由於短線遇雜音，且籌碼面略顯凌亂，短線上將有回檔整理的必要，暫勿忘動。

年前高檔股票仍遭遇壓力，啟發投顧容逸燊分析師也認為，sandisk大漲帶動記憶體族群開高，但直接跌破昨日低點已形成出貨跡象，年前內資結帳賣壓使指數壓抑，3萬3暫時難已越過。今年新題材低軌道衛星及CPO表現強勢，資金仍在場內尋找機會，下半週可布局年後行情，進入3月市場將轉向殖利率題材。

美國財報季持續進行、聯準會政策逐步明朗，短線國際利空已部分鈍化，台股在資金助攻與信心回穩下，短線有望維持反彈氣勢。不過盤面仍須觀察國際消息面與美債利率變化，建議投資人謹慎追高。

