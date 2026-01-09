收盤／台股大跳水又拉回收跌71點 記憶體關處置多檔慘崩跌停！
財經中心／余國棟報導
台股今（9）日震盪整理，早盤隨著指標股接續開低重挫大跌的拖累下，引發恐慌性賣壓大舉出籠，使得盤中指數一度下挫435點、跌破3萬點關卡、並下探至29925點，不過，所幸於9點30分過後，隨著護國神山台積電回穩、AI伺服器廣達大漲，加權指數終場下跌71.59點，收在30,288.96點，跌幅0.24%；櫃買指數則小跌0.21點，收在279.85點，跌幅0.07%。集中市場成交金額略降至6,763億元，維持高檔量能，惟短線多方氣勢略見疲態，權值股與中小型股表現分歧。
今日市場焦點集中於高價股與AI概念股，但漲跌兩極，壓抑大盤表現。首先，權值王台積電（2330）股價下跌5元，收在1680元，跌幅0.3%，與此同時，前一日強勢的旺宏（2337）出現急殺，股價重挫5元至58.3元，跌幅高達7.89%，顯示短線漲多後賣壓出籠。南亞（1303）同樣由紅翻黑，終場下跌5.1元、收在61.9元，跌幅7.61%。
然而盤面並非一片冷清，仍有部分族群展現強勢反彈力道。光通訊族群再度發威，穩懋（3105）大漲19元至216.5元，漲幅9.62%；華通（2313）同步強勢漲停，收115.5元，漲幅達10%。廣達（2382）延續AI伺服器題材熱度，上漲10元至283元，漲幅3.66%；聯電（2303）則逆勢上漲2.3元、收55.1元，漲幅4.35%，獲得資金回補青睞。另一檔IC設計股可寧衛（1736）也表現亮眼，收盤大漲3.55元至39.05元漲停。儘管科技類股整體面臨調節壓力，但局部中小型股仍有資金點火跡象，顯示市場資金尚未全面撤出，僅是短線震盪整理。
倫元投顧陳學進分析師認為，雖然今日相關記憶體族群華邦電、南亞科、威剛、群聯、旺宏等殺聲隆隆，主要原因乃股價漲多了，高檔劇烈震盪，本就難以避免，輝達掀起AI熱潮，正大量消耗DRAM與NAND晶片，導致目前記憶體市場嚴重供不應求，價格飆漲，預期此盛況仍將持續延續至年底、甚至明年，因此，在缺貨漲價題材不變的前提下，預期經過適當換手整理過後，後市仍將有續漲再創新高的機會，只不過在策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則；再者，包括台積電及其概念股如特化晶呈科、雙鍵、台特化、奇鈦科、半導體耗材暨廠務工程漢唐、亞翔、以及設備弘塑、中砂、昇陽半等亦為資金關注焦點；此外，LEO衛星方面，全球發射數量穩定成長，V3衛星與火箭推進使「天上板」需求明顯加速，帶動營收規模及毛利率增長，相關概念股如昇達科、華通、燿登、PCB金像電、CCL台光電、微型鑽頭尖點、封測力成、南茂、以及被動元件金山電等，逢低也都可留意；至於軍工概念股雷虎、世紀*、邑錡、漢翔、晟田、紡織股聚陽、儒鴻、高速傳輸控制晶片祥碩、創惟等跌深股，雖然亦可望有輪動反彈的機會，惟進出的手腳一定要快。
記憶體早盤大幅拉回後，資金轉進其他族群，啟發投顧容逸燊分析師認為，大盤資金仍有7000億之上，下週資金量能須維持在6000-7000億屬於健康族群輪動，資金轉進PCB及部分低價股，指數未回測3萬點仍強勢整理，記憶體等待休息整理過後資金仍有機會回頭，下周重點在台積電法說，可注意台積電子公司及供應鏈拉回買點，如精材(3374)及世界(5347)。
