收盤／台股強彈407點！台積電上攻40元 光通訊、PCB挑大樑

台股週二（25）日在美股走強、降息預期回溫及川普釋出將於明年訪中利多消息帶動下強勢反彈，加權指數終場大漲407.93點，收在26,912.17點，漲幅達1.54%；櫃買指數同步大漲1.62%，報收254.40點。（示意圖／PIXABAY）

台股週二（25）日在美股走強、降息預期回溫及川普釋出將於明年訪中利多消息帶動下強勢反彈，加權指數終場大漲407.93點，收在26,912.17點，漲幅達1.54%；櫃買指數同步大漲1.62%，報收254.40點。合計成交金額達到6159億元，其中上市市場4756億元量能，顯示買盤逐漸回籠、反映多頭重拾信心。

觀察今日盤勢表現，權值王台積電（2330）一馬當先，終場大漲40元至1415元，漲幅2.9%，貢獻大盤超過300點漲幅。電子權值與高價IC設計雙雙回神。IC設計股的創意（3443）盤中強拉漲停，終場上漲195元至2175元，漲幅高達9.84%；光通訊與伺服器相關概念也表現火熱，光聖（6442）飆漲80元收1310元，漲幅6.5%；PCB大廠金像電（2368）以漲停價594元作收。

記憶體族群同樣表現不俗，南亞科（2408）小漲0.5元至143.5元，漲幅0.34%，華邦電（2344）收漲2.9元至57.5元，漲幅達5.31%。另外，散熱大廠奇鋐（3017）大漲70元收1315元、群聯（8299）上漲45元至1100元，均受到AI應用復甦預期所激勵。不過部分個股逆勢表現，包含鴻海（2317）小跌1元至219元，跌幅0.45%；貿聯-KY（3665）下挫15元至1545元，跌幅0.96%，顯示部分族群仍處觀望整理。

倫元投顧陳學進分析師認為，就類股與個股輪動的結構來看，雖然市場追價的意願仍是謹慎保守，不過，從ASIC設計創意、PCB金像電、銅箔基板台光電、光通訊光聖、微型鑽頭尖點、PA穩懋、晶圓測試板精測等重量級指標股接續強勢大漲、甚至亮燈漲停再創新高，連動PCB楠梓電、精成科、定穎投、瀚宇博、CCL台燿、聯茂、PCB原料暨相關概念股達航科、凱崴、鉅橡、CPO聯鈞、聯光通、IET-KY、聯亞、波若威、散熱高力、奇鋐、邁科(新上市櫃股)、機殼迎廣、電子材料暨零件凌航、亞電、環科、博磊、特化中華化、探針卡旺矽、PCB設備志聖、ABF載板欣興、軍工雷虎、中光電、以及記憶體等個股的反彈大漲，看似弱，其實並不弱啊！總之，面對震盪築底的過程中，除了護國神山台積電及AI伺服器龍頭鴻海外，包括記憶體華邦電及南亞科等人氣指標股，何時能夠表態領軍大漲，就是台股準備展開一波絕地大反攻之時。

啟發投顧容逸燊分析師認為，美股降息期待再度拉高，台股回升至2萬7，但目前短時間及跌後，上檔仍有套牢賣壓待消化，還需反覆震盪測試，主流族群已強勢過今年新高，CPO為未來AI架構主流已開始有資金進駐，PCB上游則同樣有材料升級利多，未來大盤再度回測時可逢低進場，記憶體則等待籌碼沉澱醞釀下一波走勢，近期報價持續上漲但股價卻不反應，最佳買點將是等報價回跌但股價止穩之時。

今日台股在台積電帶領下強勢反彈，市場氣氛大幅回暖，加上中小型股同步活絡，推升櫃買指數漲幅更勝集中市場，顯示資金回流意願強烈。而在外資賣壓趨緩、美股續強背景下，後續若能站上27000點，有望扭轉短線頹勢，重啟年底作帳行情。

