收盤／台股拉尾盤收最高28303點！台積電帶頭衝1495元 多頭強勢回歸

財經中心／李宜樺報導

台股今（8）日尾盤強勢拉高，收在28303點，創近三年新高，多頭氣勢全面回歸。（圖／資料照）

台股今（8）日強勢拉尾盤收在最高點，終場大漲322.89點，收報28303.78點，漲幅1.15%，成功收復2萬8大關，成交值達4238億元，雖較前一交易日的4572億元略縮，但資金動能依舊充沛。台積電強勢領軍，終場勁揚35元至1495元，漲幅達2.4%，推升指數衝上全日高點，帶動多頭氣勢全場沸騰。

台積電領軍衝鋒 收盤攻上1495元



權王台積電今日一路穩步墊高，午盤過後買盤再度湧入，尾盤更強勢拉高收在全日最高1495元，成交量達24,040張。法人分析，市場普遍預期聯準會12月降息機率高達87%，加上美股創高與半導體族群資金回補，推動台積電領漲，成為台股攻頂主力。

矽光子、AI族群點火 中小型股同步飆升



除台積電外，AI與矽光子概念股續強，惠特、訊芯-KY再度鎖漲停，波若威、聯鈞、光環表現亮眼，資金集中在低價矽光子及AI伺服器鏈。市場解讀，美國通膨降溫、科技股獲資金青睞，使台股電子族群全面沸騰，成為主攻方向。

成交金額略縮仍熱絡 外資、投信同步回補



雖今日成交量較上週五略減，但仍維持在4千億元以上高檔水位，代表市場資金未退。外資與投信同步買超電子與半導體主流股，支撐指數尾盤強勢上攻。技術面上，台股站上季線、年線後續再突破前高壓力，短線有望挑戰28500點整數關卡。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

