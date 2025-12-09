收盤／台股收黑121點櫃買紅盤 矽光子、PCB撐場！

財經中心／余國棟報導

台股今日開低震盪，終場加權指數收在28,182.60點，下跌121.18點、跌幅0.43%，成交值放大至5,092.71億元；櫃買指數則逆勢收紅，上漲0.69%至264.19點，成交值1,238.59億元，顯示中小型股資金仍熱絡。（示意圖／PIXABAY）

美股週一（8）日下挫，因華爾街進入本週關鍵時刻，聯準會即將召開2025年最後一次政策會議，道瓊指數下滑約215點，標普500指數收低0.35%，那斯達克指數回落0.14%。市場情緒在決策前趨於謹慎，拖累亞股早盤氣氛轉趨保守。台股今日開低震盪，終場加權指數收在28,182.60點，下跌121.18點、跌幅0.43%，成交值放大至5,092.71億元；櫃買指數則逆勢收紅，上漲0.69%至264.19點，成交值1,238.59億元，顯示中小型股資金仍熱絡。

權值王台積電（2330）受外資調節與美股科技股回檔影響，股價下跌15元至1,480元，成為壓抑大盤的主因之一。鴻海（2317）表現相對穩健，上漲3元至235元，漲幅1.29%，顯示市場仍看好年底出貨高峰與AI伺服器題材。電子族群漲跌互見，記憶體股表現亮眼，華邦電（2344）攻上71.3元，激勵南亞科與群聯等同族群走強。PCB龍頭欣興（3037）續揚5.5元至226元，漲幅2.49%，受惠AI伺服器載板需求回溫；智邦（2345）同樣受AI網通需求支撐，大漲18元至995元，漲幅1.84%。

光通訊族群也延續強勢，華星光（4979）上漲11.5元收258元，漲幅4.66%，市場預期CPO（共同封裝光學）與高速傳輸訂單將在2026年前迎來新一波需求高峰。至於聯鈞（3450）則表現相對疲弱，股價小幅收低。華東（1708）亮燈攻高，收47.9元，成為今日市場人氣指標；旺宏（2337）上漲4.02%，同樣受到記憶體族群輪動帶動。

倫元投顧陳學進分析師認為，從類股與個股輪動的架構來看，譬如玻纖布德宏、電解銅箔榮科、連接器瀚荃、電子材料台虹等，受惠於AI PCB及電源規格升級的激勵，今日持續強勢亮燈漲停再創新高；以及矽光子波若威、IET-KY、聯光通、華星光、穩懋等，隨著AI運算量爆炸式增長，資料中心面臨頻寬與能耗壓力，傳統銅互連已無法支撐高速資料傳輸需求，矽光子技術以光取代銅進行資料傳輸的趨勢加持，檔檔股票的表現也都非常地犀利；另外，包括記憶體華邦電、華東、設備股大量、蔚華科、探針卡三雄穎崴、精測、旺矽、半導體設備清洗大廠世禾、ASIC設計世芯-KY等相關AI股，仍是多方聚焦的主軸不變，甚至無人機指標股「雷虎」今日止穩大漲上來，也值得留意；總之，面對高檔震盪驚驚漲的過程中，只要各位懂得掌握好個股輪動的節奏就會是贏家。

今日量能回到5000億水準，雖開高走低但僅是短線調節，啟發投顧容逸燊分析師認為，包括記憶體剩華東強勢，其餘未能延續昨日大漲氣勢，看好類股仍可偏多操作，但盤勢已不像前幾個月順勢，PCB、記憶體及CPO仍為中小型股主軸，待台幣走升外資才將回補權值股。

今日台股在美股回檔與台積電拉回影響下出現獲利了結賣壓，但櫃買指數仍穩守紅盤，代表中小型與題材股買氣尚在。法人指出，短線指數進入聯準會利率決策前的觀望期，資金可能暫時轉向內需與AI族群強勢股，操作上建議「高出低接」，關注本週後段外資動向與台積電能否帶動大盤回穩。

