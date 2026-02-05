收盤／台股收黑488點！台積電重挫20元 中小股同步殺聲隆隆

財經中心／余國棟報導

台股今（5）日受到美股回檔拖累，加上AI與半導體賣壓沉重，指數終場大跌488.54點，收在31,801.27點，跌幅達1.51%，成交金額6,900.57億元。櫃買指數同樣重挫，下跌5.16點或1.71%，收在296.36點，成交量達1,613.03億元，雙市合計逾8,500億元資金出場，賣壓相對重。（示意圖／PIXABAY）

台股今（5）日受到美股回檔拖累，加上AI與半導體賣壓沉重，指數終場大跌488.54點，收在31,801.27點，跌幅達1.51%，成交金額6,900.57億元。櫃買指數同樣重挫，下跌5.16點或1.71%，收在296.36點，成交量達1,613.03億元，雙市合計逾8,500億元資金出場賣壓相對重。

從類股成交比重觀察，電子股今日再度成為主戰場，顯示主力仍集中在半導體與AI相關族群。不過電子類股卻成為拖累指數的主因，跌幅明顯大於其他類股，尤其是高價IC設計、IP股殺聲隆隆。金融類股小漲表現亦未能支撐大盤，金融加權指數下跌逾1%，傳產類股中，僅部分低基期原物料個股表現相對抗跌，整體氣氛極度保守。

觀察今日成交金額前十名個股表現，幾乎一面倒地收黑。權王台積電（2330）今日下跌20元至1,765元，成交值高居全場之冠，單一個股貢獻大盤逾百點跌幅；聯發科（2454）也不遑多讓，重挫30元至1,770元，跌幅1.66%，同樣位居成交熱區。PCB與載板族群殺聲震天，欣興（3037）大跌22.5元，收在365.5元，跌幅5.79%；華通（2313）跌16元至176元，跌幅高達8.33%。記憶體與半導體通路股同樣難逃波及。南亞科（2408）重跌20元至275元，跌幅6.77%；旺宏（2337）跌1.8元收87.9元；台達電（2308）也遭大幅調節，暴跌60元至1,150元，跌幅近5%。

倫元投顧陳學進分析師認為，除了記憶體、以及部分漲幅已過多的個股，短線上將有震盪整理的必要，暫且避開之為宜外；受惠於AI需求火熱，持續驅動國內相關供應鏈營運向上起飛，趨勢主軸方面，AI仍是貫穿全年的核心不變，年後可聚焦獲利兌現能力強、訂單能見度高的族群，譬如ASIC設計、AI伺服器、PCB、CCL、ABF、電子關鍵材料、先進製程晶圓代工、先進封測與設備、太空商機低軌衛星、自動化設備暨機器人概念股、以及滲透率持續提升的CPO等，惟在策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則，並隨時做好資金規劃與風險控管，以及保留適度資金彈性，以利未來有低點可進行低接布局的動作；若為散戶持股比重高、當沖比高的熱門股，建議封關前宜降低持股；但若是基本面紮實、散戶參與度低、以及法人大戶持有為主的標的，較能安心抱股過年，持股比例則可維持至50％以上。

啟發投顧容逸燊分析師認為，因貝森特講話影響FED獨立性，隨著美元走升亞股盤中下挫，貴金屬及比特幣等投機商品再次重挫，漲多高本益比類股也跟隨拉回，記憶體早盤反彈時量縮近期慣性已改變，若要低接建議等待下周，太陽能因馬斯克密訪陸廠走升，上半年市場焦點持續在太空相關產業，低軌道衛星拉回後可逢低布局。

美股昨夜收黑，市場正處於企業財報消化期，且對AI未來變革產生結構性疑慮。台股今日重挫與國際氣氛轉弱密切相關。法人表示，短線若成交量持續放大且指數無法止穩，恐引發技術性賣壓擴大，建議投資人暫避高基期個股，轉向現金流穩健或防禦型資產操作。

