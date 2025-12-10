收盤／台股漲218點！台積電領軍站回28400 矽光子及PCB好猛

財經中心／余國棟報導

今日量能維持5000億左右，仍穩在2萬8之上強勢整理，市場仍等待明晨FED會議後表現，記憶體仍進行大區間整理，國際指標尚未過高，今日華新集團記憶體也開始拉回，資金轉進被動元件及PCB，金居出關後漲停帶動資金進駐，權值股未攻擊前中小型股資金呈現輪動。（示意圖／PIXABAY）

美股四大指數昨（9）日多在平盤附近震盪，僅那斯達克微漲0.13%。市場靜待聯準會為期兩天的利率決策會議登場，儘管CME FedWatch顯示降息機率高達89%，但部分官員對過度寬鬆仍持保留，使外界關注此次FOMC可能淡化明年進一步降息的預期。台股今（10）日在AI族群與權值股齊力帶動下，早盤開高後一路震盪走揚，加權指數終場上漲218.13點，收在28,400.73點，漲幅0.77%，成交金額放大至4,921億元。櫃買指數同步走揚0.48%，收264.67點，成交金額約1,530億元，顯示資金積極回流電子與中小型題材股。

今日盤面主角非台積電莫屬，股價大漲25元、收在1505元，漲幅1.68%，成功拉動多頭士氣。法人指出，隨美國降息機率攀高及AI伺服器需求續強，市場再度回補權值股部位，推升大盤重回28,400關卡。AI概念股全面回神，智邦（2345）亮燈強攻收1090元，波若威（3163）大漲6.81%至384元，國巨（2327）也上揚2.5%至245.5元；高階電子零組件與網通族群成為今日市場主攻焦點。PCB金居（8358）漲停收279元、尖點（8021）同樣漲停報151.5元，資金明顯轉向高價股與具AI題材的中小電子股。相對之下，華邦電（2344）則因短線獲利了結壓力下跌3.8%至67.5元，台玻（1802）跌1.65%收38.25元，成為盤面少數下挫的電子與傳產股。

倫元投顧陳學進分析師認為，除了部分跌深股、且11月營收繳出亮眼成績的個股，譬如車用軟板毅嘉、連接器鴻碩、自動化設備科嶠、資訊服務驊宏資、太陽能模組元晶、觸控GIS-KY、儲存裝置錸德、PCB泰鼎-KY等，可望有跌深輪動反彈的機會外。譬如網路交換器領導廠智邦，受惠亞馬遜(AWS)宣布新一代Trainium3 Ultra伺服器系統架構加持，智邦獲大摩點名為其AI加速器模組與網通交換器的供應鏈，今日立馬強勢亮燈漲停；以及光通訊大廠眾達-KY，攜手博通搶攻CPO，將於明年迎來第一波大量導入潮商機加持，今日亦同步強勢亮燈漲停；其它包括ASIC設計世芯-KY、PCB金像電、CCL台光電、銅箔金居、微型鑽針尖點、達航科、BBU新盛力、矽光子波若威、華星光、聯鈞、穩懋、重電華城、自動化設備群翊、台積電概念股巨漢、洋基工、亞翔、漢唐、世禾、被動元件國巨、華新科等，表現也都相對犀利。

今日量能維持5000億左右，仍穩在2萬8之上強勢整理，啟發投顧容逸燊分析師認為，市場仍等待明晨FED會議後表現，記憶體仍進行大區間整理，國際指標尚未過高，今日華新集團記憶體也開始拉回，資金轉進被動元件及PCB，金居出關後漲停帶動資金進駐，權值股未攻擊前中小型股資金呈現輪動。

今日台股在權值龍頭台積電領軍下成功收復失土，市場情緒明顯轉為樂觀，資金回補電子主流與中小型股，成交量能放大、漲家數壓倒性勝過跌家數。法人認為，若聯準會如預期宣布降息，台股後市仍有機會挑戰年內高點，不過短線仍須留意外資動向與全球科技股表現。

