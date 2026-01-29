收盤／台股爆天量重挫267點！台積電聯電雙雙下殺 矽光子、鋼鐵亮紅光

財經中心／余國棟報導

台股週四（29）日在美股高檔震盪與聯準會維持利率不變的背景下開高走低，加權指數終場大跌267.55點，收在32,536.27點，跌幅0.82%，代表中小型股的櫃買指數同步下跌3.80點，報收305.48點，跌幅達1.23%。市場觀望氣氛濃厚，終場上市成交金額高達9,307.94億元，創下台股歷史新高量紀錄。

今日盤面資金集中於半導體、電子零組件等族群，但漲跌分歧明顯，加上盤中賣壓沉重，整體難以支撐大盤表現。櫃買市場跌幅相對加大，成交額擴增至約2,306億元，四處可見中小型股面臨獲利了結與資金轉移壓力。權值王台積電（2330）成為壓盤主因之一，股價下挫15元至1,805元，跌幅0.82%，聯電（2303）也慘遭重擊，股價大跌7.5元收在68.4元跌停價位，連帶拖累整體晶圓代工族群氣勢。

另外，記憶體族群雖短線強勢，今表現出現明顯分歧，華邦電（2344）逆勢收漲3元至130元，漲幅2.36%；旺宏（2337）則大漲8.3元至92.1元，亮燈漲停，成交動能爆量，但力積電（6770）則逆勢收跌0.3元至65.1元，表現相對疲弱。光通訊熱門族群華星光（4979）大漲12.5元至334.5元，漲幅3.88%，但載板欣興（3037）卻重摔23元至344.5元，跌幅高達6.25%，讓不少散戶哀嚎連連。群聯（8299）表現較為抗跌，股價收高20元至2,305元，漲幅0.87%，雖然未能強勢帶動整體記憶體族群續攻，但仍展現技術面支撐力道。而華通（2313）上漲2元至178元，漲幅1.13%，也成為今日盤面少數穩健上行的電子股。

倫元投顧陳學進分析師認為，今日除了CPO矽光子聯亞、光聖、統新、華星光、記憶體旺宏、晶豪科、華邦電、博士旺、類比IC沛亨、均熱片健策、PCB博智、ASIC設計創意、無塵室設備亞翔、自動化設備竹陞科、設備陽程、惠特、機器人概念股宇隆、低軌衛星啟碁、二極體強茂、軍功概念股雷虎、龍德造、生技類股保瑞、藥華藥、美時、以及鋼鐵類股中鴻、燁興、威致、海光、中鋼等個股，表現相對強勢外，其它包括晶圓代工聯電、世界先進、ABF載板欣興、南電、景碩、MCU笙泉、新唐、盛群、記憶體點序、十銓、設備家登、LED宏齊、CoWoS雷科、光學鏡頭新鉅科、CCL台光電、特化長興、以及防疫概念股恆大、毛寶、南六、康那香、高端疫、亞諾法、熱映等紛紛重挫大跌下來；也就是說，對於某些漲高股、漲幅、估值偏高的個股，基於風險考量，千萬不可亂追價喔！

陳學進進一步指出，要買也等拉回修正量縮價穩之時再來考慮，而對於跌深補漲股，雖然短線上或有輪動反彈的機會，不過，進出手腳一定要快，免得怎麼上去又怎麼下來；而多方聚焦的主軸仍將圍繞在ASIC(特殊應用積體電路)、PCB(印刷電路板)、CCL(銅箔基板)、ABF載板、玻纖布暨電子關鍵材料、CPO矽光子、水冷散熱、Power-HVDC、先進封裝測試暨設備類股、記憶體、被動元件、電力概念股、以及低軌衛星和太空算力商機等為主不變，只要各位懂得在對的趨勢上、選對的產業、買對的股票，就會是贏家。

昨日提醒韓股記憶體公布財報後，啟發投顧容逸燊分析師認為，小心短線資金下車，今日台股記憶體開高後大部分殺回平盤，目前DDR4報價開始走平，明晨sandisk財報後暫無重要事件，過年前已開始有資金獲利下車跡象，若1月份才啟動波段走勢，且未來產業趨勢樂觀，則可抱股過年，今日成交量接近1兆，未來也有利證券類股後續走勢。

儘管美股標普500指數週三盤中首度突破7000點，但聯準會釋出鷹中帶鴿訊號、維持利率不變並上修經濟展望，反而讓市場資金開始調節高檔部位。台股今日在台積電與大型權值股下挫之下，終場爆出天量成交量卻反轉收黑，市場專家提醒，短線漲多的AI與半導體族群若無法有效守穩，將可能引發更大一波資金輪動，投資人應提高警覺。

