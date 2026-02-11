收盤／台股蛇年完美封關 全年狂漲10080點創下奇蹟

財經中心／李宜樺報導

2026年蛇年封關日，全台灣股民迎來了史上最強大的「年終大紅包」。今（11）日台股加權指數在護國神山台積電的領軍下，終場狂飆532.74點，收在33605.71點，成交量來到6740億，不僅站穩三萬三千點大關，對比去年龍年封關日的23525點，整整一年瘋狂上漲10080點。這一年漲萬點的壯舉，正式宣告台股進入大航海時代，寫下前無古人、後難有來者的史詩級紀錄。

護國神山天價1925元

今日市場焦點全在「權王」台積電（2330）身上。開盤後台積電一路勢如破竹，盤中最高衝上1925元的歷史天價，距離兩千大關僅剩一步之遙。雖然尾盤稍見獲利了結賣壓，壓回至1915元，但單日仍大漲35元，漲幅達1.86%。台積電的瘋狂表現，直接帶動加權指數由黑翻紅並一路北上。

蛇年封關狂漲一萬點

回顧這一年，台股走勢簡直如同神助。從龍年封關的二萬三千點，到今日蛇年封關的三萬三千點，萬點長紅的背後是AI產業與半導體供應鏈的全面爆發。根據統計，今日成交量爆出6740億元巨量，顯示買盤力道強勁，市場信心極度爆棚。

