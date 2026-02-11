收盤／台股蛇年完美封關 全年狂漲10080點創下奇蹟
財經中心／李宜樺報導
2026年蛇年封關日，全台灣股民迎來了史上最強大的「年終大紅包」。今（11）日台股加權指數在護國神山台積電的領軍下，終場狂飆532.74點，收在33605.71點，成交量來到6740億，不僅站穩三萬三千點大關，對比去年龍年封關日的23525點，整整一年瘋狂上漲10080點。這一年漲萬點的壯舉，正式宣告台股進入大航海時代，寫下前無古人、後難有來者的史詩級紀錄。
護國神山天價1925元
今日市場焦點全在「權王」台積電（2330）身上。開盤後台積電一路勢如破竹，盤中最高衝上1925元的歷史天價，距離兩千大關僅剩一步之遙。雖然尾盤稍見獲利了結賣壓，壓回至1915元，但單日仍大漲35元，漲幅達1.86%。台積電的瘋狂表現，直接帶動加權指數由黑翻紅並一路北上。
蛇年封關狂漲一萬點
回顧這一年，台股走勢簡直如同神助。從龍年封關的二萬三千點，到今日蛇年封關的三萬三千點，萬點長紅的背後是AI產業與半導體供應鏈的全面爆發。根據統計，今日成交量爆出6740億元巨量，顯示買盤力道強勁，市場信心極度爆棚。
蛇年股市寫傳奇 台股漲逾4成！封關再刷新大盤歷史紀錄 台積電收史上新高1915元
隨著蛇年進入尾聲，台股即將迎來馬年新氣象，回顧這一年，加權指數大漲超過4成，台積電更是大漲超過7成。
封關擺尾！台股蛇年暴漲逾萬點 收在33605點 旺宏飆漲五倍強鎖漲停封關
（財經中心／綜合報導）今天（11日）是台股蛇年封關日，加權指數持續向上挑戰，盤中最高來到33707點，最終上漲 […]
誰買的？ 台積電最後一盤爆6,541張買單 股價天價市值48兆7,531.45億元
台積電（2330）10日開高走高收最高，最後一盤 6,541張成交量，一口氣拉升股價10元，終場收在1,880元， 創歷...
蛇年大漲10080.3點 台股收33605.71點新高
（中央社記者潘智義台北11日電）台股農曆蛇年今天封關，蛇年總計大漲10080.3點，漲幅達42.84%，收在33605.71點新高，創下台股歷年封關最高點位。
台積電盤中登1920元新天價 (圖)
台積電1月營收首度突破新台幣4000億元，11日盤中股價上漲40元，觸及1920元新天價，台股農曆蛇年封關日盤中也創新高，達33630.11點，上漲557.14點。
2月台股期指漲388點
（中央社台北11日電）台北股市今天終場漲532.74點，收33605.71點。2月台指期以33691點作收，上漲388點，與現貨相較，正價差85.29點。
台股漲532.74點
（中央社台北11日電）台北股市今天震盪走高，收盤漲532.74點，為33605.71點，漲幅1.61%，成交金額新台幣6740.77億元。
金蛇擺尾全年漲1萬點！台股封關飆532點驚喜 股民賺史上最大紅包
台股金蛇年封關，今（11）日是農曆年前台股最後交易日，終場大漲532.74點，收33605.71點，蛇年期間累計上漲逾萬點，創下歷來農曆年最大漲點。
台股再衝新高，台幣早盤放量升值5.7分
MoneyDJ新聞 2026-02-11 12:59:29 陳怡潔 發佈台股今(11)日在蛇年封關日繼續強攻，加權指數再刷新歷史新高紀錄，台幣兌美元亦放量走升，盤中價觸及逾兩周高點，中午則升值5.7分，暫收31.493元。 市場靜待美國就業和通膨數據出爐前夕，今日在東京匯市早盤，美元指數呈現狹幅震盪，日圓兌美元連三日走強，早盤一度衝破154元關卡、創下2月以來新高。 台積電強漲領軍下，台股今日在蛇年封關日繼續強攻，加權指數早盤漲幅最高超過600點，指數再刷新歷史新高紀錄，台幣兌美元亦放量走升，市場見外資匯入和出口商拋匯，盤中價最高觸及31.478元、為逾兩周盤中新高，中午則升值5.7分，暫收31.493元。 根據台北外匯經紀公司報價，11日早盤台幣兌美元升值5.7分，暫收31.493元，區間在31.478-31.535元，成交12.4億美元。延伸閱讀：股匯不同調，台幣早盤震盪小貶1分亞幣漲跌互見，台幣早盤震盪微貶0.9分 資料來源-MoneyDJ理財網
【台北股市】漲532.74點
（中央社台北2026年2月11日電）台北股市今天震盪走高，收盤漲532.74點，為33605.71點，漲幅1.61%，成交金額新台幣6740.77億元。加權指數開盤為33086.15點，盤中最高33707.83點，最低33071.67點；不含金融股指數29997.61點，漲495.14點。八大類股漲跌幅：泥窯股漲3.11%、食品股漲0.5%、塑化股漲2.51%、紡織股漲0.5%、機電股漲1.75%、造紙股漲0.3%、營建股漲1.03%、金融股漲0.88%。委買張數2296萬1549張，委賣張數1304萬601張，成交張數952萬8050張。收盤時上漲605家，下跌407家，持平85家。成交量前5名個股為友達、旺宏、凱基台灣TOP50、群創、力積電。漲幅前5名個股為榮科、熙特爾-創、睿生光電、旺宏、台玻。跌幅前5名個股為首利、美時、保瑞、聯德、眾達-KY。
蛇年飆漲10080.3點 台股收33605.71點創封關新高
（中央社記者潘智義台北2026年2月11日電）台股農曆蛇年今天封關，蛇年總計大漲10080.3點，漲幅達42.84%，收在33605.71點新高，創下台股歷年封關最高點位。加權指數終場今天收在33605.71點，上漲532.74點，漲幅1.61%，成交金額新台幣6740.77億元。台積電(2330)1月合併營收達4012.6億元，較去年12月成長19.78%，較去年同期大幅增36.81%，台積電盤中上漲45元至1925元，續創新天價，終場收在1915元，漲35元，漲幅1.86%，同創收盤新天價。鴻海(2317)收227元，上揚6元，漲幅2.71%；台達電(2308)收1260元，漲75元，漲幅6.33%。（編輯：張良知）
