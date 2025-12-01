收盤／台股開高走低挫283點！台積電智邦走跌 只剩聯發科漲50元撐盤

財經中心／李宜樺報導

台股12月首個交易日走出「先甜後苦」行情。加權指數早盤在電子權值股帶動下開高，最高一度衝上27,697.06點，但買盤無力追價，盤中賣壓急湧，指數一路走低、尾盤殺到最低。終場加權指數收在27,342.53點，下跌283.95點，跌幅1.03％，成交值約4,764億元，留下長黑K，讓投資人再度感受到高檔震盪的壓力。

大盤開高走低 終場重挫283點

權王台積電今天一度攻上1,445元，但隨即遭到調節，股價一路滑落，終場收在1,410元，下跌30元、跌幅2.08％，成為拖累大盤的主要元凶之一。網通指標股智邦同樣走弱，盤中高點觸及1,060元後拉回，收盤價僅剩1,020元，下跌5元、跌幅0.49％。兩檔高價權值股同步翻黑，象徵前一波最受追捧的AI與網通主流，短線正面臨資金調整與獲利了結。

聯發科逆勢噴漲 IC設計成資金避風港

與台積電、智邦慘綠成鮮明對比的，是IC設計龍頭聯發科。聯發科今天一路紅通通，盤中最高攻上1,450元，終場收在1,445元，大漲50元，漲幅3.58％，成為盤面最亮眼的多頭指標。法人分析，市場持續看好聯發科在手機晶片、AI邊緣運算與高階天璣平台的成長動能，加上先前股價整理相對落後，資金趁勢轉進，帶動整個IC設計族群人氣回溫。

