收盤／台股飆215點創高！31900關卡直接躍過 機器人、低軌衛星跟著衝

格陵蘭地緣政治風險緩解，激勵全球資本市場，美股主要指數昨夜全面收紅，台股今（23）日早盤隨即跳空開高，在權值王台積電與電子族群強勢領軍下，加權指數終場大漲215.43點，收在31,961.51點，漲幅0.68%，不僅突破31,900點整數關卡，更再創波段新高。代表中小型股的櫃買指數同步上漲1.44點、漲幅0.48%，收在299.26點，盤面多方氣勢持續擴散。整體市場交投熱絡。

從今日盤勢來看，在電子權值與低軌衛星題材推升下指數穩步墊高。電子股依舊是資金主力，台積電（2330）穩健上漲10元至1,770元，而IC設計龍頭聯發科（2454）則強勢噴出，單日亮燈大漲145元至1,630元，亦為整體加權指數挹注大量動能。其他電子權值股如台達電（2308）上漲15元至1,260元、漲幅1.2%；南亞科（2408）上漲5元至271.5元，漲幅1.87%。在整體電子族群資金集中之下，成為推升指數再創高點的重要助力。

另一方面，部分個股則出現明顯獲利了結賣壓。以力積電（6770）股價回跌5.1元收在58.5元，跌幅達8.01%；群創（3481）也下跌1.4元收在24元，跌幅5.51%；光寶科（2301）同樣下跌5元至172元，跌幅2.82%。在高檔震盪環境下，資金仍有調節跡象，個股表現開始出現分歧。

倫元投顧陳學進分析師認為，今年多方聚焦的主軸仍舊是看AI不變，預期全球AI算力至2030年仍將供不應求，相關供應鏈如先進封裝、ASIC(特殊應用積體電路)、PCB(印刷電路板)、CCL(銅箔基板)、ABF載板、玻纖布暨電子關鍵材料、CPO矽光子、水冷散熱、Power-HVDC、記憶體、被動元件、電力概念股、台積電概念股、以及低軌衛星和太空算力等持續看旺，除了記憶體及被動元件等呈現漲多震盪整理外，包括ASIC設計創意、世芯-KY、聯發科暨旗下達發、低軌衛星昇達科、華通、燿華、啟碁、同欣電、昇貿、PCB金像電、CCL台光電、AI電源台達電、ABF欣興、南電、景碩、散熱精確、一詮、連接器金橋、先進封測日月投、京元電、工具機暨機器人概念股百德、慧友、慶騰、健椿、新鉅科、以及部分跌深轉機股等表現，仍是相當地犀利，逢低仍是值得留意。

指數今日續攻，主要集中在低軌衛星題材，啟發投顧容逸燊分析師認為，權值股輪番表現換聯發科拉抬，記憶體出關後所幸未造成太大獲利了結賣壓，目前記憶體為台股人氣指標，若集體重摔將影響指數連鎖反應，強勢攻上3萬2後短線可注意大型股表現，緊接著美股財報季資金可能暫時流往大型股，太空衛星題材今年已成台股次主流，上半年可多注意拉回買點，指標可看昇達科(3491)及華通(2313)。

