收盤／台股驚魂量縮回跌321點！資金大逃轉戰傳產 漢翔太陽能強過大盤

財經中心／李宜樺報導

台股收盤跌321點，成交量縮至4,078億元，盤中驚見資金轉向傳產避險。航太股漢翔逆勢強攻，搭配太陽能族群上攻，成為盤面亮點。（示意圖／PIXABAY）

台股今（15）日歷經早盤暴跌超過500點的驚魂後，午後跌勢收斂，終場下跌321.7點，收在27,876.32點，成交量萎縮至4,078億元。市場情緒雖仍偏空，但資金悄然轉向傳產與防禦族群，航太股漢翔（2634）逆勢噴高、太陽能族群強勢表態、顯示短線避險資金似乎正在換邊站。

智邦盤中衝高1215元 AI族群王者歸來？



原本早盤AI概念股全面重挫，但智邦10點過後由黑翻紅，盤中一度強攻至1215元，收到1210元，改寫歷史新高。法人分析，博通利空效應鈍化，加上市場對AI伺服器長線需求仍樂觀，吸引資金逢低回補高價AI股。

廣告 廣告

漢翔獨強領漲 軍工題材再發酵



航太龍頭漢翔（2634）今日獨領風騷，逆勢大漲，盤中最高衝至高點51.8元，收在50.5元。法人分析，輝達（NVIDIA）預計本週舉行「電力論壇」，外界聚焦高效能運算與AI伺服器耗電議題，市場同步關注軍工與節能科技題材，帶動國防概念股重新受矚。

太陽能族群點火 安集6244漲停



再生能源板塊今日明顯轉強，安集（6244）強攻，茂迪、聯合再生、達能同步走高。市場認為，隨美國再生能源補貼延長、國內政策持續推動太陽能案場建置，整體太陽能族群將成為明年首季亮點。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

獨家／永豐銀爆職場霸凌！主管當眾掌摑下屬連勸架也掛彩 2送醫1腦震盪

獨家／永豐銀證實職場侵害 加害同仁已強制休假、拔主管職

獨家／知名金控銀行驚傳上司掌摑同事案 勞動部回應了

屹立不搖！他驚見超商「1飲料」40年不漲 眾人淚喊：台灣最後的良心

