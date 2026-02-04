收盤／台股黑翻紅逆轉漲近百點！低軌衛星2檔漲停鎖死 有錢還買不到

財經中心／李宜樺報導

台股今（4）日開盤一度讓投資人驚出一身冷汗，隨著台積電走勢疲軟，大盤指數早盤陷入震盪黑盤，市場氣氛一度凝重。沒想到午盤過後，資金流向出現劇烈大搬風，低軌衛星概念股全面噴發，權值股聯發科也趕在法說會前夕強勢表態，大盤戲劇性地「黑翻紅」，終場收在32289.81點，上漲94.45點，驚險守住紅盤。

低軌衛星兩大悍將鎖死

今日盤面最吸睛的莫過於「低軌衛星」雙雄燿華（2367）與友達（2409）。燿華開盤後不久便展現強勁買氣，股價一路狂飆，最終亮燈漲停鎖死在59.50元，排隊委買張數高達近6萬張。友達同樣不遑多讓，即便面板產業近期雜音多，但在衛星應用題材助攻下，今日直接衝上漲停板15.15元，成交量爆出逾19萬張，展現出散戶與法人的瘋狂追價力道。

聯發科法說前夕神救援

權王台積電（2330）今日表現相對失色，終場下跌15元收在1785元，成為大盤僅漲近百點的主因。然而，市場將目光轉向下午即將召開法說會的IC設計龍頭聯發科（2454）。聯發科今日走勢極其「給面子」，股價由黑翻紅，最終收在1800元整數大關。市場普遍預期法說會將釋出AI手機晶片的重磅利多，買盤趕在消息揭曉前提前卡位，成功撐起大盤一片天。

台股今（4）日盤中震盪後翻紅收盤，資金轉向低軌衛星概念股，燿華、友達強勢鎖死漲停。聯發科下午召開法說會，股價提前獲得買盤力挺，由黑翻紅，成為盤面焦點之一。（圖／AI製圖）

