收盤／多空陷膠著台股漲2點！櫃買指下滑0.26% 散裝航挾利多亮燈

財經中心／余國棟報導

市場資金轉戰至散裝航運及機器人暨自動化概念股，包括新興、裕民、中航、四維航、慧友、昆盈、達明、所羅門、羅昇、和椿等全面跳空漲停鎖死，顯見市場人氣都還在。（示意圖／PIXABAY）

台股今（4）日受美股利多延續影響，早盤開高後震盪整理，終場加權指數微漲2.67點，以27,795.71點作收，漲幅0.01%；成交量縮至3,883億元。代表中小型股的櫃買指數下跌0.69點，收在259.86點，跌幅0.26%，成交金額約1,206億元，市場氣氛轉趨觀望。

觀察盤面結構，權值股走勢分歧，電子族群延續輪動格局。台積電（2330）今日小跌5元收在1445元，壓抑大盤表現；聯發科（2454）逆勢上漲5元至1,405元，穩住部分電子權值買氣。南亞科（2408）平盤151元震盪，先前違約交割事件雖引發市場疑慮，但短線賣壓已明顯消化。

廣告 廣告

在成交金額前十名中，南亞（1303）下跌4.3元至63.4元，跌幅6.35%，成為拖累塑化及傳產族群的主要力量。相較之下，華邦電（2344）上漲2元至57.8元，漲幅3.58%，受惠於記憶體報價回溫的預期，吸引短線資金回流。欣興（3037）同樣上揚2元，收在198.5元，反映ABF載板需求的續強動能。傳產與金融族群則表現平淡。富世達（6805）下跌60元至1,535元、群聯（8299）下跌40元至1,030元，分別回吐前波漲勢；而奇鋐（3017）下挫30元至1,325元，跌幅2.21%，散熱族群短線漲多休息。

今日台股呈現「量縮震盪拉回」個股表現的格局，預估成交量則是萎縮至不到4000億元水準，倫元投顧陳學進分析師認為，主要原因除了「近關情怯」的心理影響外，加上美國企業軟體大廠甲骨文CDS(信用違約交換)亮紅燈、信用風險指標飆破16年高點，隨著科技巨頭近月大量發債、資本支出加速膨脹，在市場憂心AI泡沫疑慮升溫下，使得市場追價買盤不敢妄動，因此，在護國神山台積電、台塑四寶台塑、南亞、台化、AI導軌南俊國、被動元件金山電等下殺拉回的壓抑下，難免也會影響到整體盤勢上攻的氣勢；市場資金轉戰至散裝航運及機器人暨自動化概念股，包括新興、裕民、中航、四維航、慧友、昆盈、達明、所羅門、羅昇、和椿等全面跳空漲停鎖死，顯見市場人氣都還在，對於短線的拉回，倒也無須過於緊張或擔心，只要能夠有效放量突破站穩28K關卡之上，則很快地將可望續朝29K、甚至30K來挑戰。

啟發投顧容逸燊分析師認為，持續量縮造成族群輪動迅速，未出現爆量5000-5500億下殺前未見反轉，但12月FED降息幾乎已成定局，再來難有更大利多推升。今日輪動到跌深的機器人族群跟漲美股，以及散裝輪支撐人氣，其餘電子人氣股出現調節，年底前策略可開始布局Q1主軸，目前ASIC及GPU將推升傳輸速度提升，勢必採用光傳輸及進階PCB板材。

近期市場焦點仍圍繞在聯準會（Fed）12月降息預期上，美國ADP就業數據轉弱反而助長降息信心，但短線台股可能持續陷入「量縮整理」格局。法人指出，指數連續多日未能有效突破28,000點整數關卡，顯示市場對高檔追價仍顧慮重重。若後續外資續買、AI權值股能再度轉強，台股仍有機會挑戰前高；反之若量能持續低迷，指數恐維持震盪盤整。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

BDI飆兩年新高！俄烏停火露曙光 散裝航這5檔亮燈起錨強攻

影像晶片黑馬來了！傑霖科技本月22日掛牌 雙引擎布局推升成長

國際盤勢／小非農意外急凍、Fed降息機率爆衝 亞股半導體領軍走強

台股盤前／Fed降息機率飆至近9成 美股勁揚台股今有望延續漲勢！

