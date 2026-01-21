收盤／川普擬對歐洲徵關稅！台股崩513點爆史上天量 玻纖布、軍工硬扛

財經中心／余國棟報導

今日大盤開低震盪，隨後一路急殺至最低點，盤中空方強勢主導，終場以重挫作收。類股方面，電子族群成交比重依舊居高不下，其中半導體與科技類跌勢最深，亦為拖累大盤的主力之一。台積電（2330）終場大跌35元，收在1,740元，跌幅1.97%。（示意圖／PIXABAY）

台股今（21）日遭遇重擊，加權指數終場大跌513.62點、收在31,246.37點，跌幅達1.61%；中小型股為主的櫃買指數亦下挫4.45點、收293.16點，跌幅1.5%。雙市合計成交金額高達8,689億元與2,368億元，合計逼近1.1兆元，雙雙再創歷史新高量。全球投資人正面對川普釋出對歐洲加徵關稅的激烈發言，加劇地緣政治緊張，引爆避險情緒升溫，美股四大指數全倒，拖累台股重挫，晶片與電子權值股首當其衝。

今日大盤開低震盪，隨後一路急殺至最低點，盤中空方強勢主導，終場以重挫作收。類股方面，電子族群成交比重依舊居高不下，其中半導體與科技類跌勢最深，亦為拖累大盤的主力之一。台積電（2330）終場大跌35元，收在1,740元，跌幅1.97%，台積電雖釋出利多財測，但在國際情勢動盪下，外資選擇獲利了結，加劇股價下行壓力。

群聯（8299）重挫100元，收1,905元，跌幅高達4.98%，儘管先前受惠於記憶體行情上揚，但今日明顯遭遇籌碼鬆動。第二高成交的欣興（3037）則逆勢大漲13元、收321元，漲幅4.22%，反映市場對載板需求強勁的樂觀預期。台達電（2308）收漲5元至1,135元。玻璃族群中的台玻（1802）大漲3.5元、收54元，漲幅6.93%，為今日表現最亮眼的傳產股之一。南電（8046）則強漲19.5元至361元，漲幅達5.71%，顯示高階載板族群仍具投資人青睞。其他焦點股如聯電（2303）微漲0.6元至68.4元；中興電（1513）也小漲1元收177.5元。不過，鴻海（2317）下跌4.5元至219元，跌幅2.01%，反映電子權值整體走弱格局。

倫元投顧陳學進分析師認為，除了華邦電、南亞科、晶豪科、旺宏、威剛、宇瞻、力積電、欣銓、華泰等記憶體族群，因受到美商務部長關稅威脅恐嚇的影響下，而重挫大跌下來，以及一些漲高股譬如高力、三晃、漢唐、華景電、群創等，出現回調的壓力外，隨著缺貨漲價題材股持續延燒，從記憶體→玻纖布→被動元件→ABF載板→矽光子→再到重電儲能等紛紛出現拉貨需求、以及調漲利多，加上台美關稅拍板，以及久違的復甦行情的激勵下，個股輪動輪漲的盛況仍在持續進行中，包括矽光子聯亞、華星光、光環、磊晶廠嘉晶、漢磊、玻纖布台玻、建榮、ABF欣興、南電、絕緣材料鉅橡、探針卡三雄精測、穎崴、旺矽、低軌衛星概念股燿華、MOSFET大中、力士、電源供應器飛宏、特化三福化、晶圓代工世界先進、自行車零件愛地雅、日馳、工具機協易機、全球傳、能率亞洲、重電儲能亞力、華城、中興電、樂事綠能、甚至軍工長航太、龍德造、合勤控等，檔檔股票的表現仍舊是相當地犀利，顯見市場人氣都還在，主力大戶都還在並沒離開。

今日台指期結算，高檔出現黑K拉回，啟發投顧容逸燊分析師認為，目前歐洲利空對台灣影響程度較大，僅因美股遭到拋售，導致亞股跟著拉回，今年台股走勢仍是全球主要市場頂尖，短線支撐30400-30600未破仍強勢整理，盤後可注意期貨換倉後籌碼變化。記憶體族群在群聯出關後帶動集體走弱，本周已是第二次集體拉回，漲多高檔股難免受到隨便賣壓力，若再有反彈可減碼轉進低檔類股。

在國際政經情勢持續混沌下，分析師提醒投資人短線宜保守操作、避開高基期題材，並留意資金是否進一步流向傳產防禦類股或避險型標的，靜待國際情勢明朗與美股止穩訊號再行進場。

