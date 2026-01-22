收盤／川普緩兵救市！台股盤中衝31890點創新高 收盤大漲499點火力全開

財經中心／余國棟報導

美國總統川普(21)日在達沃斯論壇釋出利多，他明確表示不會以軍事手段干涉格陵蘭議題，並暫緩對歐洲加徵新關稅，引發市場風險趨避情緒降溫，道瓊指數暴漲近600點，費城半導體指數大漲3.18%，激勵全球資金再度回流股市。台股今（22）日多頭火力全開，加權指數終場大漲499.71點。（示意圖／PIXABAY）

美股強勢反彈激勵亞股多頭氣勢再起，主要受到美國總統川普(21)日在達沃斯論壇釋出利多，他明確表示不會以軍事手段干涉格陵蘭議題，並暫緩對歐洲加徵新關稅，引發市場風險趨避情緒降溫，道瓊指數暴漲近600點，費城半導體指數大漲3.18%，激勵全球資金再度回流股市。台股今（22）日多頭火力全開，加權指數終場大漲499.71點，收在31,746.08點，漲幅達1.60%，盤中更一度攻上31,896點、刷新波段新高，成交金額爆出7,910億元。櫃買指數同步走強，上漲4.66點、收297.82點，漲幅1.59%，成交金額達2,127億元，反映中小型股表現同樣活躍。

觀察今日類股表現，以電子權值股為首的半導體族群成為領漲關鍵，資金明顯集中火力掃貨科技股。台積電（2330）今日上漲20元至1,760元，漲幅1.14%，不僅穩住指數，更在大量買盤推動下穩步走高。記憶體廠群聯（8299）飆漲150元至2,055元，漲幅高達7.87%。台達電（2308）亦亮燈飆漲110元、收在1,245元，漲勢凌厲。國巨（2327）同步發力，上漲18.5元、收296元，漲幅6.66%，被市場視為回補潮下的強勢電子零組件指標股。欣興（3037）收在327元，上漲6元，漲幅1.86%，反映ABF載板族群資金逐步回流。不過盤面並非全數個股皆歡騰，群創（3481）與台玻（1802）分別下跌1.75元與2.8元，收在25.4元與51.2元，跌幅達6.44%與5.18%，顯示在漲勢猛烈之際仍有部分資金選擇調節落袋為安。

倫元投顧陳學進分析師認為，受惠台積電大舉上修資本支出，除先進製程(封裝、測試、關鍵零組件)，廠務工程也是台灣供應鏈強項，供應鏈的競爭優勢持續處於領先地位，短線漲多回調，逢低仍是值得留意外；另外，包括PCB金像電、健鼎、CCL台光電、台燿、聯茂、玻纖布暨電子材料德宏、南亞、鑽針尖點、達航科、CPO矽光子聯亞、穩懋、ABF欣興、景碩、南電、BBU新盛力、順達、AES-KY、加百裕、Power-HVDC光寶科、台達電等AI規格升級次產業，今日表現也都相對強勢。

陳學進分析師進一步指出，AI進入推論後，首重記憶體儲存及網路的低延遲，包括記憶體華邦電、南亞科、群聯、力積電、力成、玻纖布富喬、建榮、德宏、被動國巨、華新科、鈞寶、光頡、松川精密、重電儲能華城、士電、中興電、亞力、大亞、特化長廣、以及ABF、CPO、散熱模組等缺貨漲價題材股，也都值得留意。利基型產業：譬如低軌道衛星概念股昇達科、華通、耀登、啟碁、二極體強茂、台半、虹冠電、導線架長科、軍工概念股中光電、正達…等，其表現也都來的相對強勢。

啟發投顧容逸燊分析師則認為，早盤TACO交易使指數跳高收復昨日漲勢，電力類股成為Q1新主軸帶動指數，記憶體則再度開高後出現調節，重點在明日出關後表現，進入3萬2高檔震盪加劇，高檔股可趁高原位置調節持股，成交量續增將使證券股Q1獲利明顯成長，指數未破31000前強勢多方控盤。

