收盤／權王表態多頭回來！台積電撐盤漲35元 帶動大盤噴漲453點

財經中心／李宜樺報導

台股22日收盤大漲453.29點，台積電強勢表態，權值股撐盤效果明顯。（圖／資料照）

台股今（22）日收盤火力全開，多頭一路撐到最後一盤，加權指數終場大漲453.29點，收在28149.64點，漲幅1.64%，成交值放大至4930億元，量價齊揚。盤面結構相當清楚，權值股全面表態、資金回流電子與AI主線，市場情緒明顯從觀望轉為進攻。

權王忍一週出手 一檔撐起整個盤

今天最關鍵的名字只有一個，就是台積電。股價一開盤即跳空上攻，終場大漲35元，單一檔就貢獻指數約600點漲點，幾乎撐起整個盤勢。市場解讀，台積電沉潛一週後正式表態，不只是技術面轉強，更是權值股全面回神的訊號，多方信心明顯回來。

記憶體出關照噴 南亞科關不怕

記憶體族群同步接棒演出，南亞科今日解除處置後不但沒有熄火，反而續噴半根漲停，股價來到185元，量能同步放大，成交量15萬張，收盤來到180元，漲幅3.15%。

納智捷賣出無感 裕隆成盤面苦主

與電子族群形成強烈對比的，是傳產股的冷清表現。裕隆儘管日前宣布將納智捷出售給鴻華先進，但市場並不買單，今日股價直接殺到跌停，雖盤中一度被打開，終場仍難掩賣壓，成交量爆出近2萬4千張，跌停34.5元的價位，甚至有1413張的掛單。市場對裕隆後續轉型方向與獲利能見度，似乎抱持高度保留態度。

