收盤／漲價三本柱撐盤 成交量爆量至7千億！留上影線收紅 小漲69點

財經中心／李宜樺報導

台股24日收在26,504點，上影線明顯，顯示追價動能不足。但成交量衝破7千億，玻璃纖維、被動元件、記憶體族群成盤面撐盤三本柱，穩住大盤收紅。（示意圖／PIXABAY）

台股今（24）日震盪收紅，加權指數終場上漲69.30點，收在26,504.24點，成交量放大至7,130億元。盤中雖一度衝高至26,764點，但隨後漲勢收斂、上影線明顯，顯示追價動能轉弱。不過在「漲價三本柱」──玻纖布、被動元件、記憶體族群領軍下，指數仍守穩五日線，展現多方抵抗力。

大盤震盪收紅 上影線壓抑漲勢

今日台股早盤開高震盪，受美股科技股反彈激勵，一度衝上26,764點，不過高檔獲利了結賣壓湧現，終場漲幅收斂至0.26%。

漲價三本柱領軍 玻纖布、記憶體、被動元件撐盤

盤面焦點回到「漲價三本柱」族群。玻璃纖維族群在報價上調帶動下表現最強，海力士同步上漲3%；被動元件如國巨、華新科走強；記憶體族群則因市場預期明年第一季價格續漲，帶動南亞科、威剛等上攻，成為今日盤面撐盤主力。

短線關注匯率變化 台幣貶值壓力仍在

新台幣今日再度貶至31.466元，創207天新低，顯示外資資金回流美元趨勢仍強。

