收盤／神山寫新高價！台股暴衝471點創新高 記憶體多檔亮燈隨行

財經中心／余國棟報導

台股今（6）日在權值王台積電創高領軍下，指數強勢大漲471.26點，收在30,576.30點，再度改寫歷史新高，櫃買指數也同步收漲1.20%、報278.97點，兩市合計成交金額達8,975.9億元，創下近年來罕見大量，顯示市場追價動能火熱。（示意圖／PIXABAY）

美股週一（5）日受到美國對委內瑞拉制裁消息激勵，能源與金融股強勢反彈，道瓊、標普、那指與費半全面收高，激勵今日台股開高走高，終場爆量上攻，展現強勁多頭氣勢。台股今（6）日在權值王台積電創高領軍下，指數強勢大漲471.26點，收在30,576.30點，再度改寫歷史新高，櫃買指數也同步收漲1.20%、報278.97點，兩市合計成交金額達8,975.9億元，創下近年來罕見大量，顯示市場追價動能火熱。

廣告 廣告

台積電（2330）上漲35元，收在1705元，再創歷史天價，單日漲幅2.09%，貢獻大盤逾280點漲點，為推升指數的主要推手。今日盤面亮眼的族群仍是AI與記憶體相關個股。華邦電（2344）大漲8.5元至104元，漲幅達8.90%；南亞科（2408）則亮燈強攻20.5元至228.5元，反映記憶體報價持續上漲。群聯（8299）同樣表現強勢，盤中再度攻上漲停價1615元，漲幅9.86%，為高價股中最受矚目的焦點之一。

群創（3481）上漲1.95元至21.85元，漲幅9.79%；力積電（6770）強勢收高至47.75元，漲幅9.89%，吸引法人積極敲進。另有旺宏（2337）收漲4.75元至52.4元，漲幅高達9.96%，同樣攻上漲停，已是連續第三個交易日亮燈，成為本波最具人氣的記憶體飆股之一。

創意（3443）今日股價也大漲165元至2,485元，漲幅達7.11%，成交量同步放大，反映市場對ASIC訂單的樂觀看法。台達電（2308）則上漲40元收1,050元，漲幅達3.96%，居今日成交值前列，顯示電力與伺服器電源供應相關族群亦受到青睞。另外，國巨（2327）上漲9.5元至253.5元，漲幅3.89%，被視為法人資金重新布局電子零組件族群的訊號。

倫元投顧陳學進分析師認為，隨著CES展和台積電法說會有望釋出更多的利多，除了護國神山台積電及AI伺服器龍頭鴻海等乃為法人必備首選，以及相關跌深股亦可望輪動反彈上漲外，預期多方聚焦的主軸仍將圍繞在ASIC、PCB/CCL、CPO、電源與散熱、先進製程與先進封裝(CoWoS)、測試介面、伺服器組裝、以及記憶體與被動元件等缺貨漲價題材股為主，譬如今日權王台積電持續穩步盤堅上漲續創新高，面板族群友達、群創、彩晶、智晶、瑞軒、達運、明碁材、矽晶圓台勝科、環球晶、合晶、驅動IC天鈺、CIS晶相光、以及機器人概念股羅昇、穎漢、新鉅科等跌深股強勁反彈大漲上來外，包括ASIC設計創意、世芯-KY、網路交換器智邦、記憶體華邦電、南亞科、旺宏、群聯、茂矽、力積電、華東、低軌衛星概念股華通等多方主流股，則仍是維持強勁上漲的態勢不變，因此，在多頭趨勢向上不變之下，逢低順勢操作就是「多」，根本不必想太多。

指數進入3萬點後，成交量明顯等級提升，啟發投顧容逸燊分析師認為，個股波動也更加劇烈，群創(3481)再拉漲停明日風光進處置，記憶體則指標暫時3天內無處置風險，南亞科華邦電群聯都逼近漲停，短線強勢多方可延續到台積電法說前，昨日缺口29770未回補將再形成波段走勢。

總體來看，台股今日由台積電領軍改寫歷史新高，加上電子、記憶體與AI概念股齊揚，資金動能強勁且結構良好。不過指數急漲後恐有技術性震盪需求，後續仍需留意美股表現與國際地緣政治局勢發展。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

不只歐洲復甦！美喆-KY北美訂單悄悄回來 12月營收月增近5成

聯嘉投控發債轉骨 迎車用與AI新局！

國際／委內瑞拉效應！油價、黃金走高道瓊寫新高價 日韓股同步大漲

台股盤前／能源股狂飆美股全面收紅 台股有望延續多頭氣勢！

