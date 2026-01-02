收盤／紅盤定錨效應發威！2026台股首交易日價量齊揚創高 終場漲386點

財經中心／李宜樺報導

2026年台股首個交易日，加權指數收盤大漲386.21點，盤中衝上29363點，再度改寫歷史新高。台股新年首日成交量放大至6488億元，買盤明顯回流，多頭氣氛快速升溫。（圖／資料照）

2026年台股首個交易日強勢開局，加權指數今（2）日收盤大漲386.21點，收在29349.81點，漲幅1.33%，盤中最高一度衝上29363.43點，再度改寫歷史新高。新年第一天即以紅盤作收，成交量同步放大至6488億元，量價齊揚，多頭氣勢延續到新年度，市場情緒明顯轉為偏多。

開年就噴 盤中直接改寫歷史新高



台股今日以29016.68點開出後快速走高，早盤短暫整理後即一路向上，指數幾乎呈現單邊上攻走勢，最低僅回測至29007.75點，低檔買盤承接力道相當明確。指數不僅站穩29000點整數關卡，盤中還直接刷新高點，顯示資金對後市並未保守。

成交量爆出6488億 資金不是試水溫



今日成交量達6488億元，單量300億元水準，買張高達2507萬張，明顯高於賣張1440萬張，買賣張差距擴大。從成交結構來看，並非短線急拉，而是資金實質進場布局，市場氛圍明顯轉為積極，新年一開盤就給多頭滿滿底氣。

權值股穩盤 高價族群吸金效應浮現



盤面觀察，權值股穩定撐盤，高價與指標族群持續吸引資金回流，成為推升指數的關鍵動能。法人指出，首交易日走勢往往具有指標意義，今日盤勢顯示市場對今年基本面、資金環境仍具期待，並未因指數位處高檔而縮手。

技術面偏多 追價意願明顯升溫



從技術面來看，加權指數沿均線緩步墊高，呈現價漲量增的健康格局，未出現爆量失衡現象。分析師認為，即便短線指數高檔震盪，仍屬強勢整理型態，只要量能維持水準，多頭結構尚未遭到破壞。

新年紅盤定錨 市場信心被點燃



2026年首個交易日以長紅作收，具有明顯心理定錨效果，有助於凝聚市場信心。在國際股市相對穩定、資金面寬鬆背景下，台股開年即強勢表態，也為今年行情定下偏多基調。

