收盤／美台貿易協議可望敲定！台積電創高助攻 台股收紅139點寫新高

台股今（13）日在美股激勵、台積電領軍強攻下強勢收高，加權指數終場上漲139.93點、收在30,707.22點，漲幅0.46%，再創波段新高，成交金額放大至7,234億元，顯示多頭氣勢延續；不過中小型股表現相對疲弱，櫃買指數則下跌1.21點、收在285.36點，跌幅0.42%，成交值為1,733億元。

受到《紐約時報》報導，美台貿易協議可能本月敲定、關稅擬降至15%，並傳出台積電將在美國亞利桑那州再蓋五座新廠的重大利多激勵，今日盤面由權值電子股領漲，台積電（2330）一馬當先，大漲20元至1,710元，再創歷史新高價位，單日成交金額穩居市場之冠，對指數貢獻逾百點，是今日台股強彈的最主要推手。

電子權值股人氣明顯回流，尤以半導體與IC設計族群最為活躍。聯發科（2454）大漲40元至1,485元，漲幅2.76%，資金明顯回流高價股，華通（2313）大漲8元至135元、漲幅6.29%，顯示資金也有布局低軌衛星族群的跡象。國巨（2327）漲13元至260.5元、上漲5.25%，被動元件族群隨之表態，激勵類股信心回升。，高力（8931）大漲58元至756元、漲幅高達8.3%，欣興（3037）收漲10.5元至254元、上漲4.31%，顯示AI與伺服器供應鏈續受資金青睞。不過也有個股遭遇獲利了結壓力，台達電（2308）下跌25元至1,030元，跌幅2.36%，定穎投控（3715）也回檔7元至137.5元、跌幅4.84%，顯示高檔震盪難免，加上個股漲跌分歧，需留意短線追高風險。

倫元投顧陳學進分析師認為，受惠於AI需求強力催動下，不論是護國神山台積電準備加緊在台、美兩地積極擴增產能，甚至記憶體缺貨漲價題材可能將會一路延燒至2028年，包括ASIC、PCB/CCL、CPO、電源與散熱、先進製程與先進封裝(CoWoS)、自動化設備、測試介面、SpaceX太空概念股、記憶體、被動元件、以及相關跌深具大轉機題材股等，仍將是多方聚焦的主軸重心不變，譬如今日包括台積電概念股漢唐、巨漢、竑騰、創控、帆宣、記憶體凌航、封測力成、台星科、散熱高力、國碩、碩禾、網通兆赫、二極體台半、廣閎科、面板級封裝東捷、特化長興、矽科宏、晶圓代工世界先進、矽晶圓台勝科、環球晶、汽車零件宇隆、太空概念股華通、元晶、耀登、燿華、昇貿、金寶、以及綠能環保可寧衛、佳龍、金益鼎等，檔檔股票的表現仍是相當地犀利，逢低仍是值得留意，隨著農曆年將至，同時丙種結帳賣壓恐將出籠，因此，對於某些漲高漲不動、甚至反轉轉弱的個股，譬如穩懋、建國、眾達、華星光、惠特、華景電、長園科、彩晶等，今日股價表現相對疲弱，就不可掉以輕心。

啟發投顧容逸燊分析師認為， 今日亞股大都上漲，未受伊朗地緣風險影響，台股則因國安基金退場影響信心，早盤開高後殺回平盤，為3萬點上首次調節，後續注意類股資金轉換，CPO類股集體走弱，記憶體資金轉進封測次族群，雖記憶體多檔處置，大盤成交量仍有7千億以上，將有利證券類股後續行情，後續注意台積電資本支出調升對設備股影響。

在美股走強與美台貿易協議即將敲定等利多加持下，今日台股再度收高並站穩30,700點之上，技術面延續多頭架構。不過櫃買指數走弱顯示短線資金有轉向大型權值股的傾向，加上部分高價股已出現獲利了結跡象，後續需觀察成交量能是否維持高檔，及台積電法人說會前市場預期是否過度樂觀。

