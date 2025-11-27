收盤／美感恩節行情點火！台股漲144點 記憶體回神軍工回檔
財經中心／余國棟報導
感恩節前夕，美股週三（26）日走揚，受輝達等人工智慧（AI）概念股反彈帶動，加上市場預期聯準會將於下月再度降息，推升風險性資產買氣。今(27)日台股延續樂觀氣氛，加權指數開高走揚，終場上漲144.99點，收在27,554.53點，漲幅0.53%，成交金額縮至4,916億元。中小型股表現更強，櫃買指數收在258.24點，上漲2.10點，漲幅達0.82%，成交金額約1,390億元，市場資金明顯回流電子與AI族群。
從盤面結構觀察，電子類股成交比重超過七成，AI半導體族群為推升主力。權值股台積電（2330）小跌5元、收在1,435元，漲多拉回但仍穩住盤面氣勢。聯發科（2454）則大放異彩，強漲40元、收1,340元，漲幅3.07%，成交金額高居第二，帶動IC設計股同步走揚。記憶體雙雄南亞科（2408）上漲9.5元、收146元、漲幅近7%，華邦電與旺宏同步跟進走高，顯示低迷多時的記憶體族群買氣回籠。
光通訊概念股再度活躍，波若威（3163）勁揚13元、收289.5元，漲幅4.7%，華星光（4979）強攻7.69%，收224元；鴻海（2317）上漲4元至231元，漲幅1.76%，展現資金續留大型電子的力道。PCB族群表現也不俗；金像電（2368）漲17元至627元，漲幅2.78%，受惠AI伺服器與高速傳輸需求擴張。此外，欣興（3037）與聯亞（3081）分別上漲4.76%與1.32%，PCB與光通訊族群均見資金回補跡象。奇鋐（3017）則穩步上揚10元至1,395元，漲幅0.72%，為散熱族群中表現相對穩健個股。
倫元投顧陳學進分析師認為，今日表現相對弱勢的族群則是落在雷虎、中光電、亞航、台船、龍德造等軍工概念股，惟受惠於國防部史上最大軍用無人機採購案，加上政府擴大加碼1.25兆元台幣的國防特別預算，應該不致於這麼快就結束，指標股就看「雷虎」。隨著美國總統川普24日簽署行政命令，啟動人工智慧(AI)國策「創世紀任務」，將建立整合式的AI平台，希望擴大並延續美國的AI領先地位；以及TPU崛起，Google推出採用自家張量處理器(TPU)的Gemini 3效能技壓ChatGPT，進一步吸引Meta採購成為全球焦點，華爾街並以Google母公司Alphabet已實現「人工智慧(AI)逆襲」，形容由Google帶領特殊應用晶片(ASIC)崛起，恐將改寫長期由輝達獨霸的AI版圖；還有美雲端業者及主權AI持續砸大錢擴大AI基建不手軟，包括ASIC設計世芯、創意、AI伺服器鴻海、緯創、緯穎、PCB金像電、精成科、楠梓電、CCL台光電、台燿、聯茂、玻纖布富喬、德宏、南亞、網路交換器智邦、BBU新盛力、AES-KY、矽光子波若威、IET-KY、聯光通、上詮、眾達-KY、華星光、以及半導體暨相關設備與測試、水冷散熱、與Google概念股等，都可以觀察留意。
美股今晚感恩節假期休市，明日又將有週末賣壓，啟發投顧容逸燊分析師指出，台股由中小型股各自表現，第二次接近月線壓力開始調節，CPO族群仍有強勢股但漲勢開始分歧，記憶體則仍在跌深後反彈震盪打底，南亞搭配題材漲停，可注意集團作帳效應，尤其注意月底到月初開始轉強的股票及族群。
在美股強勢帶動下，台股今日價量配合，市場對聯準會降息預期升溫，外資買盤回流，加上AI、記憶體與光通訊族群領漲，大盤順利收復27500點。法人分析，短線台股仍有高檔震盪機會，但若權值股持穩、電子族群續有表現，年底前挑戰前高關卡仍有潛力。
